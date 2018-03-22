Daha satışı tamamlanmadı ama Hürriyet işe başladı

AKP'ye satılan Hürriyet, henüz satış tamamlanmadan "gerekli değişiklikleri" yapmaya başladı.

Doğan Medya'nın geri kalanıyla birlikte AKP'ye satılan Hürriyet, henüz satış işlemleri tamamlanmadan AKP medyasına entegre oldu.

PWC'nin 2050'de dünyanın en büyük ekonomilerinin hangileri olacağına ilişkin raporunu "2050'de dünyaya hükmedecek ülkeler belli oldu! Türkiye devleri geride bıraktı" şeklinde sunan Hürriyet, Türkiye'nin 14. sıradan 11. sıraya yükseleceği beklentisini bu şekilde paylaşmayı seçti.

Hürriyet'in paylaşımı Cem Küçük'ün Doğan Medya'ya yönelik "yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun" şeklindeki tehdidini de akla getirdi.

Hürriyet'in paylaşımı ve ilgili haberi şöyle: