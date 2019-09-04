Cumhuriyet gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkarıldı: Doğum izninde işten çıkarma

Cumhuriyet gazetesi, küçülmeyi gerekçe göstererek 15 gazetecinin işine son verdi.

Cumhuriyet gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Cumhuriyet internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Muharremoğlu, doğum izni devam eden muhabir Ceren Çıplak Drillat ve Ankara bürosundan Şeyma Paşayiğit’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin gazetedeki görevlerine son verildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Mahmut Oral'a işten çıkarma haberi Personel Servisi'nden açılan telefonla bildirildi.

Oral'a iletilen yazıda ise işten çıkarma gerekçesi için "İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler" ifadesi kullanıldı.

Ceren Çıplak ise işten çıkarıldığını, “Cumhuriyet gazetesi yönetimi doğum izni sürecim devam ederken, herhangi bir gerekçe göstermeden işime son verdiklerini yazılı olarak bildirdi. Hukuki olarak hakkımı arayacağımı bildiririm” diye duyurdu.