CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz

CNN Türk'ün internet sitesinde bir haberin manşetinde kullanılan küfür dolayısıyla işten çıkarma yaşandı, özür açıklaması yapıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu ile oğlu Enes Aydoğdu’yu tabancayla vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu tutuklanırken, CNN Türk'ün internet sitesinde bu haber bir küfürle manşete taşındı.

Haberin ardından CNN Türk'ten işten çıkarma açıklaması geldi.

Yapılan açıklama şöyle: