Bir gazete daha kapandı

Demirören Medya Grubu'na bağlı olarak yayın yapan Vatan Gazetesi kapatılıyor.

Doğan Medya'yı satın alan Demirören Grubu, Vatan gazetesini kapatma kararı aldı.

Demirörenlerin satın aldığı ilk gazetelerden olan Vatan gazetesi, 2002'den bu yana yayın hayatına devam ediyordu.

Demirören Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, "Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir" denildi.