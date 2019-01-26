Banu Güven şaşırtmadı: Maduro iktidara kazık bağlamak istedi

DW Türkçe’de ‘Venezuela’yı savunmak’ başlıklı bir yazı kaleme alan Banu Güven, Maduro’nun ‘iktidara kazık bağlamak istediğini’ öne sürerek ‘genç muhalif politikacı’ olarak tanımladığı ABD destekli Guaido’nun bu noktada devreye girdiğini söyledi.

ABD’nin Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu “geçici başkan” olarak tanıyarak Bolivarcı hükümete yönelik darbe girişiminin yankıları sürüyor.

DW Türkçe’ye “Venezuela’yı savunmak” başlığıyla bir yazı kaleme alan gazeteci Banu Güven, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “iktidara kazık bağlamak” istediğini öne sürerek "genç muhalif politikacı" diye tanımladığı Juan Guaido’nun, Maduro'nun ABD destekli Ulusal Meclis önünde yemin etmemesi üzerine "devreye girdiğini" söyledi.

2017 yılındaki Bolivarcı hükümete karşı yapılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırılarla ülkenin iç savaşa doğru sürüklenmesi üzerine aynı yılın temmuz ayında yapılan seçimle, Ulusal Kurucu Meclis göreve gelmiş ve yasama yetkisini üzerine almıştı. ABD destekli muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis ise yaptırım gücü olmayan işlevsiz bir yapıya dönüştürülmüştü.

Güven yazısında “Bir tarafta seçmenin oluşturduğu meclis, diğer tarafta Maduro’nun kurdurduğu meclis. İktidara kazık bağlamak isteyen Maduro böylece güçlerin ayrılığı ilkesini dümdüz, ülkedeki siyasi düzeni de altüst etti” ifadelerini kullandı.

Ülkede Nisan ayında yapılan ve Maduro’nun kazandığı seçimleri muhalefetin boykot ettiğini yazan Güven, bu seçimlerle ilgili olarak “Bu seçimin sonucu pek az ülke tarafından tanındı. Maduro açlıkla mücadele eden bölgelere hediyeler dağıttığı seçim kampanyasında devlet imkanlarını şahsi çıkarı için kullanarak Anayasa’yı birçok kez çiğnemişti. Mesela son mitingini de devlet imkanlarıyla hazırladığı ortaya çıktı. Mesela havai fişek patlatma işi savunma bakanlığının sorumluluğundaydı! Gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımını kontrol altına almak için çıkarıldığı söylenen ama sahiplerini Sosyalist Parti’yle ilişkilendiren Carnet de la Patria kartları da Maduro tarafından daha çok oy alabilmek için bir araç olarak kullanıldı” diye yazdı.

Maduro’nun ABD destekli muhalefetin elindeki işlevsiz Ulusal Meclis önünde yemin etmemesinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri süren Güven “Ulusal Meclis’in Başkanı, genç muhalif politikacı Juan Guaido da işte bu noktada devreye girdi. Guaido son seçimin meşru olmadığını, Maduro’nun mevcut devlet başkanı olarak kabul edilemeyeceğini söyleyerek bu görevi geçici olarak üstlendiğini açıkladı. Anayasanın ilgili hükmü devlet başkanının görevde olmadığı dönemde meclis başkanına bu yetkiyi veriyor. Sonra da yeniden seçime gidilmesi gerekiyor. Guaido, Maduro’yu koltuğundan indirmek için orduya da çağrıda bulundu ama istediği cevabı alamadı. Maduro darbenin başarıya ulaşmadığını ilan etti. Herkes çıkar peşinde…” ifadelerini kullandı.

Güven’in yazısının tamamına buradan ulaşılabilir.