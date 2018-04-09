Aydın Doğan: Yıldırım Bey'le gizli görüştük

Demirören Grubu'na satılan Doğan Medya binasında yapılan devir teslim töreninde konuşan Aydın Doğan 'Kimsenin baskısı olmadan bu kararı aldım. Yıldırım Bey'le holding binasında görüşmedik. Görüşmeyi gizli yaptık' dedi. Doğan 'Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık' ifadelerini kullandı.

Demirören Medya Grubu'na satılan Doğan Medya Grubu binasında bugün devir teslim töreni yapılıyor.

Aydın Doğan, Yıldırım ve Erdoğan Demirören’in katıldığı törende Hürriyet, Milliyet, Vatan gazetesi ve Doğan TV yöneticileri de bulunuyor.

Aydın Doğan törende yaptığı konuşmada “Kimsenin baskısı olmadan bu kararı aldım. Yıldırım Bey'le holding binasında görüşmedik. Görüşmeyi gizli yaptık. Hilton otelinde görüştük. 22 Mart'tan itibaren de halka açıkladık. Erdoğan Demirören'le yukarıda görüştük, bana plaket verdi. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?” diye konuştu.

'İYİ PARA VERDİLER'

Demirören ailesiyle iyi bir dostluğu olduğunu söyleyen Doğan, “Demirören Grubu artık Doğan Grubu'nun yeni sahibidir. Parasını verip aldılar sonuçta. İyi de para verdiler. Hatta pazarlıklarda bir ara vazgeçmek istedim” dedi.

“Hakkınızı helal edin” diyen Doğan, gazetenin henüz kanuni devir süresinin bitmediğini, ay sonuna kadar bitmiş olacağını söyledi.

Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören ise yaptığı konuşmada “Çok yazıldı, çok konuşuldu ve spekülasyonlar yapıldı. Söylentilere kulak asmayın, önyargıyla yaklaşmayın. Aklınızda sorular var ve birçoğunu hep birlikte cevaplayacağız. Bu nedenle sizlerden tek bir ricamız var; o da kendinize güvenmeniz. Aydın Bey, gemiyi sizlerle birlikte limana ulaştırdığını söyledi. Şimdi bu büyük gemiyle denizlere açılma vakti. Bunu da hep birlikte yapacağız" dedi.