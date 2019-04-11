Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 165'inci sayısı yarın "AKP mağduru ıynayamaz" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.

Çok sayıda büyükşehir belediyesini kaybeden AKP'nin, sandıklardaki oyların defalarca sayılmasına rağmen mağlubiyeti bir türlü kabul etmemesi ve "mağduriyet" bahaneleriyle seçilen başkanlara mazbatalarını vermemesi sürecini ele alan gazetede şu ifadeler yer alıyor:

AKP MAĞDURU OYNAYAMAZ

2002 yılında seçimle geldiler. Ne seçimdi ama! Son 20 yılda yeryüzünün herhangi bir köşesinde zenginler herhangi bir konuda öyle bir fikir birliğine sahip olmamışlardır.

AB, ABD, TÜSİAD arkalarındaydı. Gülen ve Soros cemaati arkalarındaydı. İkinci Cumhuriyetçiler, ılımlı İslamcılar, Müslüman kardeşler, sol ve sağ liberaller... Hep birlikte Türkiye’nin son 17 yılına bir kabus gibi yerleşen AKP’nin zaferini kutlamışlardı.

Seçimle geldiler ve seçimle kaldılar. Son 5 yıldır yapılan tek bir oylama yok ki, yurttaşların yarısına “yine hile yaptılar” dedirtmemiş olsun.

Siyaset kimilerine göre bir sanattır ya, mağduriyet onların asıl sanatı.

En iyi becerdikleri ikinci şey bir yolunu bulup seçim kazanma işi ve şimdi bir seçimi kazanamadıkları için seçimin mağduru, hakkı yenileni, hileyle indirileni ilan ediyorlar kendilerini.

İnanan var mı?

İnanan yok. Bu sefer kendileri bile inanmıyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: