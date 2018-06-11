Akit yazarından Arınç'a: Sümüklü Homo Feto’nun değirmenine su taşımak için...

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, yazılarına tepki gösteren Bülent Arınç'ı hedef aldı. Yılmaz, 'Sümüklü Homo Feto’nun değirmenine su taşımak için, Erdoğan’ı sırtından hançerleyen 'vefasız' Kabil’ler mi, size sırf bu yüzden kalem çeken biz mi? Daha dün biiir bugün iki… Bir özgüven patlaması yaşıyorsun ya Erdoğan’ın siyasi aklını evire çevire iğneliyorsun ya hatırlatayım dedim Cüppeli Bülent' dedi.

AKP'de seçim öncesi tuhaf tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.

AKP'nin tetikçi gazetesi Yeni Akit'in yazarı Mehtap Yılmaz, yazılarını eleştiren Bülent Arınç'ı hedef aldı.

Arınç'ın kendisine ilişkin, "Hanımefendi kimliğiyle yazı yazan ama kaleminden çirkef dökülen kişiler var ve bunlar bazı ziyaretlerde sağ tarafta sol tarafta hatta bir tanesi 4-5 sandalyeyi birden işgal ediyor maşallah çok güçlü bir hanımefendi. Bunların yazdıklarına bakarsanız siz affedersiniz bir tuvaletin içerisinden geçiyor gibi olursunuz” sözlerine yanıt veren Yılmaz, "Sümüklü Homo Feto’nun değirmenine su taşımak için, Erdoğan’ı sırtından hançerleyen 'vefasız' Kabil’ler mi, size sırf bu yüzden kalem çeken biz mi? Daha dün biiir bugün iki… Bir özgüven patlaması yaşıyorsun ya Erdoğan’ın siyasi aklını evire çevire iğneliyorsun ya hatırlatayım dedim Cüppeli Bülent" dedi.

Yılmaz, "Yavaş ol şampiyon! Milletvekili adayı olan sen değilsin, oğlun! Hemen ekranlara fırlayıp oraya buraya kin kusma… Kalkmış, Reis’in siyasi aklını eleştiriyorsun! Reis kim? Sen kim!" ifadelerini kullandı.