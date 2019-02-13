Akit TV sunucusundan cinsiyetçi sözler

Yeni Akit adlı TV kanalında yayınlanan bir programda 'Erdoğan patlıcanı onların eline verdi' denildi, Akit gazetesi de aynı başlıklı bir haber yaptı. Bu sözlerle Fox TV, Halk TV, Ulusal Kanal, Yeni Asya ve Milli Gazete hedef alındı.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında skandal sözler kullanıldı. Milli Gazete’nin manşetten verdiği, “Tanzim satış 2,5 ay sürecek” haberiyle algı çalışması yapıldığını belirten Fatin Dağıstanlı, “Benim için bitti. Bundan sonra Fox’uymuş, Halk TV’siymiş, Ulusal Kanal’ıymış, Yeni Asya’sıymış, Milli Gazete’siymiş, diğerleriymiş ne yazıyor, vız geliyor. Onlar neden böyle yazıyor biliyor musunuz? Çünkü patlıcan ellerinde kaldı. Erdoğan patlıcanı onların eline verdi, tutuşturdu. Şimdi patlıcan onların elinde, ne yapacağını bilmiyor. O patlıcan onlara, kaldı” ifadelerini kullandı.