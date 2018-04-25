Akit TV sunucusu hakkında zorla getirilme kararı

AKP destekçisi Akit TV'nin gerici sunucusu Ahmet Keser hakkında zorla getirilme kararı verildi. Keser, canlı yayında “Sivilleri öldürecek olsak başta Cihangir’den başlarız; Nişantaşı, Etiler var, bir sürü hain var, Türkiye Büyük Millet Meclisi var, buralardan başlarız” demişti.

Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında zorla getirilme kararı çıktı.

Keser "Gün Başlıyor" adlı programda Afrin operasyonunu değerlendirirken “Sivilleri öldürecek olsak başta Cihangir’den başlarız; Nişantaşı, Etiler var, bir sürü hain var, Türkiye Büyük Millet Meclisi var, buralardan başlarız” demişti.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına ihbar eden sıfatında olan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil, müdahil olmak isteyen iş adamı Şecaattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş katıldı. Sanık Keser ise şehir dışında olduğunu gerekçesiyle katılmadı.

Mahkeme katılma taleplerini reddederek, Afrin operasyonuna ilişkin TSK’nin 23 Şubat 2018’de yaptığı basın açıklamasının istenmesine karar verdi.

Duruşmaya gelmeyen Ahmet Keser hakkında ise zorla getirilme kararı verildi.