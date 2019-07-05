Akit kabul etmek zorunda kaldı: MHP neden susuyor?

Generallere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Akit Haber Müdürü Murat Alan'ın MHP'li bir grup tarafından darp edilmesine rağmen saldıyı İYİP üyelerinin gerçekleştirdiğini öne süren Yeni Akit, saldırganların MHP bağlantısı kesinleşince konuyu gündeme getirmek zorunda kaldı ve 'MHP neden susuyor?' diye sordu.

Generallere yönelik "Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar" sözleri nedeniyle tartışma konusu olan ve hakkında soruşturma başlatılan Akit Haber Müdürü Murat Alan, 14 Haziran Cuma günü cami çıkışında bir grup tarafından darp edilerek hastanelik edilmişti.

İYİP DEDİLER AMA...

Alan'a yönelik saldırının ardından gazetesi Yeni Akit, İYİP'i işaret ederek, “Evladıyla birlikte cuma namazına giden Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik saldırıda İP’çilerin rolleri belirginleşiyor" demiş, "Alçak saldırıda Alan’ı darp eden Ferhat Özcan’ın ismini saldırıdan birkaç saat sonra İP kurucu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kabasakal tarafından duyurulduğu, saldırganların avukatlığını üstlenen Mehmet Kürşat Kaplan’ın da İP sempatizanı olduğu tespit edildi" iddiasında bulunmuştu.

'MHP NEDEN SUSUYOR?'

Saldırının adresinin İYİP olduğunu öne süren haberi kısa sürede boşa düşen Yeni Akit, Alan'ı darp edenlerin MHP'li olduğunun ortaya çıkmasının ardından bugün konuyu yeniden gündeme getirmek durumunda kaldı.

Saldırganlar Serdar Acar, Bayram Geçimli, Ferhat Özcan ve Savaş Karaca’nın savcılık ifadesinde MHP ile ilişkilerini dile getirmesi, saldırıda kullanılan otomobilin içerisinde Ülkü Ocakları’na ait yazılı materyallerin bulunması ve saldırganların Ülkü Ocakları ile bağlantılarının açığa çıkmasının ardından gözlerin MHP'ye çevrildiğini belirten Akit, MHP'nin üç haftadır suskun kaldığına dikkat çekti.

"MHP, neden susuyor!" diyen Akit, "Savaş Karaca’nın MHP üyeliği, Serdar Acar’ın MHP Milletvekili Aday Adaylığı, Ferhat Özcan’ın MHP Ankara İl Teşkilatı’nda görevli olduğu, Bayram Geçimli’nin ise Ankara Pursaklar Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine katıldığı tespit edildi" ifadesine yer verdi.

MHP, AKİT'İN TELEFONLARINA ÇIKMADI

Bu gelişmelerin ardından bilgi almak üzere MHP kurmaylarına ulaşmak için girişimde bulunduğunu duyuran Yeni Akit, telefonlara yanıt alamadığını açıkladı.

Haberde şu ifadeler yer aldı: