Zeugma mozaiklerinin ABD'deki parçaları Türkiye'ye getirildi

'Çingene Kızı' adıyla bilinen Zeugma mozaiğinin ABD'deki parçaları bugün Türkiye'ye getirildi.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen “Çingene Kızı” mozaiğinin çalınan parçaları, yetkililer tarafından teslim alındı ve Türkiye’ye getirildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti’nden yurt dışına kaçırılan “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp 12 parçasının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştı.

Arkeofili'nin haberine göre Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenecek eserler, “Çingene Kızı”nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek. Daha sonra ise parçalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

Çingene Kızı mozaiği, Zeugma Antik Kenti kazılarına o dönem başkanlık eden emekli öğretim üyesi Rifat Ergeç ve ekibi tarafından, 1998 yılındaki kurtarma kazıları sırasında, bir vatandaşın gösterdiği Kelekağzı bölgesinde açılan yaklaşık 15 metrekarelik tahrip edilmiş mozaiğin üzerindeki kırık bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen bulundu.

Bir villanın yemek odasının zeminindeki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiği, kaçakçıların, üzerindeki sütun nedeniyle fark etmediği belirlendi. Kulağındaki küpeler, iri gözleri ve başındaki bağ nedeniyle “Çingene Kızı” olarak adlandırılan mozaik, bulunduğu günden beri Gaziantep’in tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Büyük ölçüde tahribata uğrayan mozaikten günümüze sadece bir kadın başı figürü kaldı.