Yönetmen Yavuz Özkan yaşamını yitirdi

Usta yönetmen Yavuz Özkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan, 70’li yıllarda çektiği 'Maden' ve 'Demiryol' filmleriyle Türkiye işçi sınıfının mücadelesini beyazperdeye taşıyan yönetmenlerdendi.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yavuz Özkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan 24 Mayıs Cuma günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Özkan bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

1978’de çektiği 'Maden' ve 1979’da çektiği 'Demiryol' filmleriyle Türkiye işçi sınıfının mücadelesini beyazperdeye yansıtan Özkan, 'Filim Bitti', 'Yengeç Sepeti', 'Bir Kadının Anatomisi', 'Hayal Kurma Oyunları' gibi yapıtların da aralarında olduğu 44 filmi yönetti.

1942 yılında Yozgat’ta doğan Yavuz Özkan, 20-23 yaşları arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalışmıştı.

1966 yılında dergi yayıncılığına başlayan Özkan, öykü yazarlığı ve tiyatro ile ilgilendi. Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan Özkan, 1974 yılında 'Vardiya' adlı belgesel filmle yönetmenliğe başladı.

1978 yılında başrollerinde Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Hale Soygazi, Meral Orhonsay, Halil Ergun’un oynadığı 'Maden' filmini yönetti. 1979’da Tarık Akan, Fikret Hakan ve Sevda Aktolga’nın başrollerinde yer aldığı 'Demiryol' filmini yöneten Özkan, 1980’de Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Burada Fransız Televizyonu için 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerinin senaryosunu yazıp yönetti ve Philippe Nuil'in yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte TÜRSAK'ı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı) kurdu.

1995'te Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi.

Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yönetti.