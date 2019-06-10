Van Valiliği’nden GezginFest’e yasak

Van Valiliği 20-23 Haziran tarihlerinde Gevaş’ta yapılması planlanan GezginFestVan Gençlik Festivali’ne izin vermediğini duyurdu. Festival gericiler tarafından hedef gösterilmişti.

Van’ın Gevaş ilçesinde 20-23 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulan GezginFestVan Gençlik Festivali valilik tarafından yasaklandı.

Gevaş Kaymakamlığı’nın festivale izin vermemesinin ardından bugün de festival yönetimi ile kaymakamlık ve valilik arasında yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada 2019 yılı içinde planlanan konserlere izin verilmediği bildirildi.

Valilik açıklamasında etkinliğe geçen yıl destek verildiği belirtilerek bu yıl firma yetkililerinin ilgili kurumlarla “yeterli koordinasyonu sağlamadığı” ileri sürüldü.

Valilik açıklamasında, Gevaş Kaymakamlığı ile festival yetkilileri arasındaki görüşmelerde “güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin Kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir.”

GERİCİLER HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Van’da “Ahlak Hareketi” adlı gerici örgüt tarafından şehir merkezindeki ilan panolarına Nur Suresi’nden alıntılarla “Festival Tuzağına Hayır” başlıklı ilanlar asılmıştı. Gerici örgüt tarafından dağıtılan “Gençlik Festivali mi, gençliğin felaketi mi?” başlıklı el ilanlarında da “Müslüman genç nesli koruyalım. Toplumumuzu içkiye ve ahlaksızlığa teşvik eden, yüce kitabımızı ve dini değerlerimize hakaret eden bu rezaleti durduralım” ifadeleri yer almıştı.

Kaymakamlığın festivali iptal etmesinin ardından Akit, “İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi” başlığı atmıştı.

Festival yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamada güvenlik kaygısının anlaşılabilir olduğu belirtilmiş ancak bu konudaki önlemlerin alınacağının sözlü ve yazılı olarak taahhüt edildiği bildirilmişti.