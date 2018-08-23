Yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaşamını yitirdi.

87 yaşındaki yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaşamını yitirdi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, ölüm haberini sosyal medya üzerinden "Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi" ifadeleriyle duyurdu.

Ödülleri

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu" - İstanbul Hatırası (oyn) - İstanbul Şehir Tiyatrosu

14. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, 2010

Sadri Alışık Onur Ödülü, 2005

Avni Dilligil Ödülü,

Selim Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü,

En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul'un Gözleri Mahmur

'Dünya Tiyatrolar Günü', Usta Erkek Oyuncu

Oynadığı oyunlar

Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.

Filmleri

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG.