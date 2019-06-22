Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran’da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul’da doğdu.

Enis Fosforoğlu, 1970 – 1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy’de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu.

Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu'nun senaryo ve yönetmenlik deneyimi de bulunuyor.