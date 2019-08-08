Tiyatro oyuncusu Mahmut Canbay'a Adnan Menderes Havaalanı'nda polis engeli

13. Türkiye Tiyatro Buluşması'na katılmak için Hamburg'dan İzmir'e gelen tiyatro oyuncusu Mahmut Canbay, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda polis engeli ile karşılaştı. Canbay'ın halen havaalanı nezaretinde bekletildiği öğrenildi.

Türkiye Tiyatro Buluşması'na katılmak için Hamburg'dan İzmir'e gelmek isteyen tiyatro oyuncusu Mahmut Canbay'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi. İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan geri çevrilen Canbay'a "idari karar" gerekçe olarak sunuldu.

GEÇEN HAFTA İZMİR'DEYDİ

Canbay'ın "hakkınızda idari karar var" denilerek Türkiye'ye sokulmadığı öğrenildi. Canbay'ın bir önceki hafta İzmir'de olduğu ve herhangi bir problem yaşamadığı ifade edildi. Öte yandan Canbay'ın "Sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle hakkımda idari bir karar var. Bu nedenle Türkiye'ye alınmadım" dediği öğrenildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI BULUNMUYOR!

Konuya ilişkin ise ilginç bir detay dikkat çekti. Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan ve Alman vatandaşı olan tiyatro oyuncusu Mahmut Canbay'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

CANBAY HÂLÂ HAVAALANI NEZARETİNDE BEKLETİLİYOR

Öte yandan Canbay'ın halen Adnan Menderes Havaalanı'nın nezaretinde bekletildiği öğrenildi. Canbay'ın bu akşam ya da yarın Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.