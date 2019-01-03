Sabahattin Ali'nin kitapları üzerindeki YKY tekeli sona erdi: 70 yıllık süre doldu

Sabahattin Ali'nin ölümünün üzerinden 70 yıl geçmesi nedeniyle, yazarın kitaplarının telif hakkı düştü. Bugüne kadar Yapı Kredi Yayınları'nın tekelindeki Sabahattin Ali kitapları, farklı yayınevleri tarafından basılabilecek.

Sabahattin Ali'nin kitaplarının telif hakkı, yazarın ölümünün üzerinden 70 yıl geçmesi nedeniyle düştü.

Bugüne dek Yapı Kredi Yayınları adlı yayın tekelinin kuşatması altında bulunan Sabahattin Ali kitapları, artık farklı yayınevlerince basılabilecek.

Kitapeki.com’dan Çağla Üren’in haberine göre birçok yayınevi, bir süredir Sabahattin Ali’nin kitapları için hazırlık yapıyordu. Doğan Kitap, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Sırça Köşk ve Kuyucaklı Yusuf isimli eserlerini hazırladı ve internet sitesinden sipariş almaya başladı.

Epsilon Yayınevi tarafından da usta yazarın eserleri basılacak.

Eserlerle ilgili çalışma yapan bir diğer yayıncı ise Kor Kitap. Kor Kitap, Twitter üzerinden “Ölümsüz eserlerin ölümsüz yaratıcısı Sabahattin Ali tüm romanları ve seçme öyküleriyle Kor Kitap'ta, çok yakında da kitapçılarda” açıklamasını yaptı.

'UMARIM MADONNA FOTOĞRAFIYLA YAYIMLAMAZLAR'

Everest Yayınları'ndan çıkan Uzakların Şarkısı kitabının yazarı Kaan Murat Yanık da, “Sabahattin Ali'nin tüm kitaplarının telif hakkı dün itibariyle düştü. Yayınevleri için Sabahattin Ali çılgınlığı başlıyor. Umarım farklı olmak için Kürk Mantolu Madonna'nın kapağına şarkıcı Madonna'nın fotoğrafını koyan çıkmaz. Çıkarsa da şaşırmam. İyi olan kazansın” şeklinde yazdı.