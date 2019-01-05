Rutkay Aziz: 12 Eylül’de bile bu kadar dönek çıkmamıştır

Oyuncu Rutkay Aziz, sanat dünyasında geçmişle bugün karşılaştırıldığında nasıl bir değişim gördüğü sorusuna ’12 Eylül’de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır’ diye yanıt verdi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuşan oyuncu Rutkay Aziz, bugünle geçmişi kıyaslayınca sanat dünyasında nasıl bir değişim gördüğü sorusu üzerine “Çok var. 12 Mart’ta ve 12 Eylül’de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır” dedi.

Aziz şöyle devam etti: “80’li yıllarda Ruhi Su ile sohbet ederken saf değiştirenler için şöyle demişti: ‘Rutkay evladım, bazı insanlar özüne dönmek için bazı tarih ve dönemleri beklerler.’ 80’li yıllarda dediği laf bağdaş kurmuş kafamda oturuyor şimdi…”

Geleceğe dair umutlu olduğunu söyleyen Aziz, “Önemli olan umudu eyleme dönüştürmek. 80 öncesi ve sonrasındaki tiyatroyla günümüz tiyatrosu ve sanatı arasındaki en büyük farklardan biri sanatçıların muhalif duruşunun bir anlamda bölünmesi, parçalanması. Hiçbir zaman sanatçılar bu kadar parçalanmamış ve karşı karşıya gelmemişti. Düzenin adamı olmamıştı sanatçı, daima muhalif duruşunu göstermişti, göstermek durumundaydı” dedi.

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve şaşırdığını dile getiren Aziz “Bu iki güldürü ustası şu anda çok trajikomik bir oyunun içindeler. Ve bir an önce tarafsız ve bağımsız bir yargının onları özgürlüğüne kavuşturmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say’ın konserine gitmesiyle ilgili de Rutkay Aziz “Tabii canım bir adımdır. Atılsın, yeter ki gitsin Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir” ifadelerini kullandı.