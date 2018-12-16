Putin, Rusya'da rap konserlerinin yasaklanmasına ilişkin konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün kültür danışmanlarıyla yaptığı toplantıda rap müziğin Rus gençliği içerisinde popülaritesini arttırmasına ilişkin konuştu, 'Engellemek imkansızsa, yönlendirmeliyiz' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg'da kültür danışmanlarıyla yaptığı toplantıda rap müziğin Rus gençliği içerisinde popülaritesini arttırmasına ilişkin konuştu.

"Eğer engellemek imkansızsa, öyleyse öncülük etmeli ve yönlendirmeliyiz" diyen Putin, rapçileri yasaklamanın ters tepeceği ve rap müziğin popülaritesini arttıracağı öngörüsünde bulundu.

"Rap üç ana bileşene sahip: seks, uyuşturucu ve protesto" yorumunu yapan Putin, kaygısının uyuşturucu kullanımının teşvik edilmesiyle ilgili olduğunu belirterek, "Bu ulusun alçalmasına giden bir yoldur" ve "uyuşturucu propagandasının" küfürlü içerikten daha kötü olduğu düşüncesini dile getirdi.

Putin'in açıklamaları, Rusya'da bir dizi konserin organizatörler ve yerel otoriteler tarafından iptal edilmesinin ve son olarak Rusya'nın ünlü rapçilerinden Husky'nin kısa süreli tutukluluğunun ardından geldi.

Husky'nin yanı sıra rapçi Gone.Fludd, hip hopçı Allj, popçu Monetochka ve punk grubu Friendzona da geçtiğimiz aylarda polis baskısı sebebiyle konserlerinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Putin'in dün yaptığı konuşmanın, konser iptallerine ilişkin müzik prodüktörü ve kültürel danışma konseyi üyesi Igor Matvienko'nun açıklamalarına yanıt olduğu düşünülüyor. Matvienko konserler için bir ebeveynlere uyarı sistemi getirilmesini ve internet ve medyada küfürlü sözcüklerin kullanılmasına ilişkin yönerge çıkarılması önerisinde bulunmuştu. Putin ise küfür yasağı getirilemeyeceği belirterek, bunların Rusların ortak kültürünün parçası olduğunu savundu.