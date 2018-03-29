Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Süreyya Küçük, yaşamını yitirdi.

Sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük, hayatını kaybetti.

Ölüm haberini duyuran Onur Akay, “Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu usta tiyatrocu Süreyya Küçük’ü, maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, 'Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım' demişti. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı.