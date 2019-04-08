Nuri İyem Resim Ödülü 14’üncü kez verilecek

Evin Sanat Galerisi tarafından her yıl düzenlenen Nuri İyem Resim Ödülü yarışması, bu yıl 14’üncü kez yapılıyor. Yarışmaya katılacak ressamlar katılım formlarıyla birlikte eserlerini 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında teslim edebilecekler.

Evin Sanat Galerisi tarafından her yıl düzenlenen “Nuri İyem Resim Ödülü” Resim Yarışması, bu yıl on dördüncü kez düzenleniyor. 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışma, büyük usta Nuri İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacını taşıyor.

Yarışmaya katılmak isteyen 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı ressamların eserlerini; www.evin-art.com adresinden veya Evin Sanat Galerisi’nden temin edebilecekleri katılım formlarıyla birlikte; 31 Mayıs – 2 Haziran 2019 tarihleri arasında, 10.00-19.00 saatleri arasında Evin Sanat Galerisi’ne teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışmanın seçici kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Hakan Gürsoytrak, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Temür Koran, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Feyyaz Yaman.

Seçici Kurul tarafından seçilen, ödül sahibi sanatçıya 10 bin TL para ödülünün yanısıra “Nuri İyem Resim Ödülü”nü simgeleyen, Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel verilecek.

Evin Sanat Galerisi’nın kurucusu Evin İyem’in kaybı sebebiyle bu seneye özgü olmak üzere onun anısı adına “Evin İyem Jüri Özel Ödülü” adı altında yine jürinin belirleyeceği bir katılımcıya da Paris’te bir haftalık kültür-sanat gezisi ve ayrıca “Evin İyem Jüri Özel Ödülü”nü alan sanatçıya, bir Nasip İyem yapıtının, bu ödül adına özel olarak hazırlanmış bir röprodüksiyonu verilecek.

“Nuri İyem Resim Ödülü”, “Evin İyem Jüri Özel Ödülü” ve Seçici Kurul tarafından belirlenen sergide yer alacak resimler, Evin Sanat Galerisi’nde 25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek ödül töreninin ardından, 9 Temmuz 2019 tarihine kadar sergilenecek ve hazırlanacak kapsamlı katalogda bir araya getirilecek.