NHKM'nin 'Çocuk Şenliği' 21 Nisan'da

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin her yıl düzenlediği çocuk şenliği, bu yıl, 21 Nisan Pazar günü 'Güzel Günler Göreceğiz' başlığıyla gerçekleşecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin her yıl düzenlediği çocuk şenliği, bu yıl, 21 Nisan Pazar günü 'Güzel Günler Göreceğiz' başlığıyla Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Adını, Nâzım’ın dizelerinden alan şenliğin programında sanat ve bilim atölyelerinin yanı sıra sokak oyunları, tiyatro ve müzik gösterileri de yer alıyor.

Etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleşeceği şenliğe tüm yaş gruplarından çocuklar ve büyükler davet ediliyor.

Şenlik için 11.00 - 12.00 saatleri arasında atölye çalışmaları için kayıt alınacak ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

Şenliğin programı şöyle:

ÇOCUK OYUNU / Bana Bir Masal Anlat

Bana Bir Masal Anlat, William Shakespeare ve Anton Çehov’un seçilmiş oyunlarının müzikli bir masal anlatısıyla çocuklarla buluşmuş halidir. Seçilen klasik oyunlar,çocuklar için özenli bir dille masal formuna aktarılmış ve çocukların erken yaşta bu klasiklerle tanışması amaçlanmıştır.

Yaş Aralığı: 7+ yaş

EBEVEYN OKULU / Nasıl Güzel Günler Görecek Bizim Çocuklar?

Çocukların gelecekleri ile ilgili, ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, iyi olacaklar mı gibi sorular zaman zaman anne babaları endişelendirir. Bizler bu soruları cevaplamaya çalışırken, iyi olacaklarını bildiğimiz senaryoları mı seçiyoruz onlar için. Ya bu seçimler çocuğumuza göre iyi olacak olanlar değilse? Onlar tiyatro izleyip atölyelerde vakit geçirirken biz de bugünlerini anlayarak yarınlarını konuşalım.

Yetişkinler için

EVRİM ATÖLYESİ

Dünyayı algılamak, işleyiş mekanizmasını çözmek insanların en çok ilgisini çeken olgulardan biridir. Bulutsuz, ışık kirliliğinin olmadığı bir gecede gökyüzüne büyük bir hayranlıkla bakıp, gök cisimlerini seyredip acaba “Başka gezegenlerde yaşam var mı?” diye kendimize sormuşuzdur. Dünya, içinde bizim de yaşadığımız en büyük laboratuvar. O zaman dünyaya bakmaya başlamalıyız. Tek hücreli canlılardan günümüze hızlı bir zaman yolculuğu yapmak için buluşuyoruz. Evrimin temelini adaptasyon, mutasyon ve doğal seçilimi araştırıyoruz.

Yaş Aralığı: 6-10 yaş

AZİZ NESİN PORTRESİ

Çocuklar bu atölyede Aziz Nesin hakkında bilgiler edinecek, ardından yazarın portresini yapacaklar.

Yaş Aralığı: 6-10 yaş

ÇOCUKLARLA MASAL SAATİ

Nâzım Hikmet'in Sevdalı Bulut kitabının okunacağı atölye farklı yaş grupları için tekrarlanacaktır.

Yaş Aralığı: 4-6 yaş / 7-10 yaş

İŞARET DİLİ ATÖLYESİ

Çocuklar bu atölyede, işaret dili alfabesini, işaret dilinde hayvanları, bitkileri ve kısa bir çocuk şarkısını öğrenecekler.

Yaş Aralığı: 6-12 yaş

ASTRONOTLAR NE YAPAR?

Dünya’daki en ilginç mesleklerden biri, astronot olmak! Zorlu uzay koşullarında hayatta kalmaya çalışan astronotlar günde 6 saatten fazla çalışır ve çeşitli deneyler yaparlar. Peki ya astronotlar uzayda hiç sıkılmazlar mı? Ne dersin, sence astronotlar uzayda oyun oynuyor mudur? Ya acıkırlarsa! Orada ne yer, ne içerler? Nasıl tuvaletlerini yaparlar? Sen hiç Ay’da zıplayan astronotları duymuş muydun? Astronotların farklı ortamlarda neler yaptığını merak ediyorsan bu atölye tam sana göre. Gel, hep birlikte astronotların muhteşem yolculuklarına tanık olalım.

Yaş Aralığı: 8-12 yaş

KÜBA'YA YOLCULUK

Bir günlüğüne Kübalı olmaya ne dersin? Küba nasıl bir ülkedir, doğası nasıldır, çocuklar orada nasıl eğlenir merak ediyor musun? Kübalı müzisyen Hakely Chávez Öztürk ve tiyatro sanatçısı Hale Tüblek'le birlikte Küba müziğinin ritimlerini öğreneceğimiz, İstanbul'da yaşayan Kübalı çocuklarla dans edeceğimiz atölyemize gel!

Yaş Aralığı: 4-7 yaş

MASKE ATÖLYESİ

Bu atölyede çocuklar renkli kartonlar ve boyalarla kendi maskelerini yapacaklar.

Yaş Aralığı: 9-12 yaş

CANAVAR ATÖLYESİ

Çocuklar atölyede, renkli kartonlardan hazırlanmış şekilleri yapıştırarak ve istedikleri gibi boyayarak kendi canavarlarını hazırlayabilirler. Canavarlarına yüz ya da desen de çizebilir, hikâyeler yaratabilir, birlikte oyun kurabilirler.

Yaş Aralığı: 4-12 yaş

KİTAP AYRACI ATÖLYESİ

Atölyede çocuklar kendi kitap ayraçlarını yapacaklar.

Yaş Aralığı: 7 yaş ve üzeri

SOKAK OYUNLARI

Tüm yaş grubundan çocuklar ve büyükler için.

Gün boyu çocuk şarkılarıyla müzisyenler aramızda olacak.