NHKM'lerde bu hafta sonu...

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri bu hafta sonu yine çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:

NHKM İSTANBUL

5 Mayıs Cumartesi 15.30 (Yılmaz Güney Salonu)

Ebeveyn Okulu: Çocuğunuz İçin Doğru Okulu Seçmek

Eğitimci Cemal Candaş’ın katılımı ve akademisyen Iraz Akış’ın moderatörlüğü ile

İletişim: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No: 7 34714 Kadıköy İstanbul

0216 414 22 39

NHKM ANKARA

6 Mayıs Pazar, 14.30

Sergi: Emperyalizmi Yeneceğiz

İletişim: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – Ankara

Konur Sokak No:51 Kızılay Ankara

0312 417 56 59

İZMİR KONAK HALK SAHNESİ VE KONAK SİNEMASI PROGRAMI

5 Mayıs 2018 Cumartesi 15.00

Çocuk Oyunu: Kutu

Bir kutunun etrafında iki farklı kukla iki farklı hayat tarzı.

Birbirinin tamamen zıddı iki karakter ve kutunun etrafında şekillen bir dünya.

Kutu için girişilen amansız bir mücadele ve sıcak bir dostluk öyküsü.

Oyun Kurgusu: Metin Tülü

Kukla Tasarım: Suat Ünverdi

Müzik: Ferhat Koşdemir

Oynatıcılar: Emre Behiç Yavuz, Metin Tülü

6 Mayıs Pazar 14.00

Çocuklar için Konser:

ŞUBADAP

2013 yılından bu yana yalnızca çocuk şarkıları besteleyen, albümler üreten ve konserler veren Şubadap, Praksis Müzik Kolektifi’nin de bir parçası. bir parçası olan ekip şimdiye dek ülkenin pek çok yerinde 500’ün üzerinde konser yaptı.

“Şarkılarımızın tüm hakları çocuklara aittir” diyerek dört albüm yayınlayan Şubadap Çocuk, bugüne dek ülkenin pek çok yerinde beş yüzün üzerinde konser verdi.

EV KİRA SEMT BİZİM:

Cumartesi 14:30 ve 17:30'da

Pazar 14:30, 17:00 ve 20:30'da

4-10 Mayıs Haftası Filmleri:

Ellinci Yılında 1968 ve Sinema

Les Quatre Cents Coups - Dört Yüz Darbe (François Truffaut, FR., 1959)

Salon: İnsan Manzaraları

Seanslar:

4 Mayıs Cuma: 14:30

5 Mayıs Cumartesi: 19:00

6 Mayıs Pazar: 14:30

Antes del 59 - '59'dan Önce (Rebeca Chávez, KÜBA, 2009)

Salon: İnsan Manzaraları

Seanslar:

5 Mayıs Cumartesi: 16:45

6 Mayıs Pazar: 19:00

Saturday Night and Sunday Morning - Cumartesi Gecesi ve Pazar Sabahı (Karel Reisz, İNG., 1960)

Salon: İnsan Manzaraları

Seanslar:

5 Mayıs Cumartesi: 21:00

6 Mayıs Pazar: 16:45

Mnye Dvadtsat Let - Yirmi Yaşım (Marlen Hutsiyev, SSCB, 1965)

5 Mayıs Cumartesi: 14:30 - 19:30

6 Mayıs Pazar: 12:30 - 17:30

İletişim: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi İzmir - Konak Sineması Anafartalar Caddesi OSKA Pasajı No: 20 Kemeraltı - İZMİR

0232 464 44 46