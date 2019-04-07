NHKM: Sinemada sanat tasarımı atölyesi 9 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul NHKM Mayıs ayında yapacağı atölyelerden 'Sinemada sanat tasarımı atölyesi'nin 9 Mayıs'ta başlıdığını duyurdu. Atölye yürütücülüğü 1986’dan beri sinema alanında çalışmalarını sürdürmekte olan Mustafa Ziya Ülkenciler tarafından yapılacak. Yedi oturum sürecek olan atölye de, tasarım sürecinin nasıl işlediği, bir sanat yönetmeninin hangi donanımlara sahip olması gerektiği ve bu donanımını nasıl kullanacağı üzerinde durulacak.
Atölye Programı:
Oturum: Sanat departmanının film ekibi içindeki yeri ve birimleri, Dünya sinemasının seçkin sanat tasarımları örnekleri ve set arkası belgeselleri
Oturum: Çekim öncesi ve sonrası için “senaryo deşifresi”
Oturum: Dekor uygulamada malzeme tanımı ve uygulama pratikleri
Oturum: Tasarımda fotoğrafın önemi ve temel ilkeleri
Oturum: Dekor tasarımında ışık ve ses ile ilgili temel ilkeler
Oturum: Dönem filmleri ile ilgili mekan ve aksesuar araştırma prensipleri ve gerekli aksesuar üretimleri
Oturum: Mekan ve aksesuar tasarımı için çizim ve maket tasarımı
Atölye Yürütücüsü: Mustafa Ziya Ülkenciler
Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Mayıs 2019
Atölye Günleri: Perşembe 19.30-21.30 , Pazar 14.00-16.00