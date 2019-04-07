NHKM: Sinemada sanat tasarımı atölyesi 9 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi Mayıs ayında yapacağı atölyelerden 'Sinemada sanat tasarımı atölyesi'nin 9 Mayıs'ta başlıdığını duyurdu. Atölye yürütücülüğü 1986’dan beri sinema alanında çalışmalarını sürdürmekte olan Mustafa Ziya Ülkenciler tarafından yapılacak.

İstanbul NHKM Mayıs ayında yapacağı atölyelerden 'Sinemada sanat tasarımı atölyesi'nin 9 Mayıs'ta başlıdığını duyurdu. Atölye yürütücülüğü 1986’dan beri sinema alanında çalışmalarını sürdürmekte olan Mustafa Ziya Ülkenciler tarafından yapılacak. Yedi oturum sürecek olan atölye de, tasarım sürecinin nasıl işlediği, bir sanat yönetmeninin hangi donanımlara sahip olması gerektiği ve bu donanımını nasıl kullanacağı üzerinde durulacak.

Atölye Programı:

Oturum: Sanat departmanının film ekibi içindeki yeri ve birimleri, Dünya sinemasının seçkin sanat tasarımları örnekleri ve set arkası belgeselleri

Oturum: Çekim öncesi ve sonrası için “senaryo deşifresi”

Oturum: Dekor uygulamada malzeme tanımı ve uygulama pratikleri

Oturum: Tasarımda fotoğrafın önemi ve temel ilkeleri

Oturum: Dekor tasarımında ışık ve ses ile ilgili temel ilkeler

Oturum: Dönem filmleri ile ilgili mekan ve aksesuar araştırma prensipleri ve gerekli aksesuar üretimleri

Oturum: Mekan ve aksesuar tasarımı için çizim ve maket tasarımı

Atölye Yürütücüsü: Mustafa Ziya Ülkenciler

Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Mayıs 2019

Atölye Günleri: Perşembe 19.30-21.30 , Pazar 14.00-16.00

https://www.nhkm.org.tr/