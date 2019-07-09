NHKM Bahçe’de yazlık sinema başlıyor!

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yazlık sinema 11 Temmuz Perşembe günü başlıyor. NHKM yaz aylarında bahçesinde göstereceği filmlerle, giderek ısınan havalar ve gündemler içinde, hep birlikte film izlemenin keyfine davet ediyor.

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) yazlık sinema 11 Temmuz Perşembe günü başlıyor. NHKM yaz aylarında Tarık Akan’dan Zeki Ökten’e, Yılmaz Güney’den Tuncel Kurtiz’e, Selçuk Uluergüven’e, İhsan Yüce’den Yaman Okay’a, Onat Kutlar’dan Ömer Kavur’a, Kemal Sunal’a, Ayşen Gruda’ya kadar, nice önemli sinemacının, oyuncunun, sinema emekçisinin, aydının, filmlerini bahçesinde göstereceği filmlerle, giderek ısınan havalar ve gündemler içinde, hep birlikte film izlemenin keyfine davet ediyor.

Bu ülkenin sinema tarihinde memleketin gidişatının şu ya da bu kesitini ele alan, yaşama kavgasındaki insanı anlatan pek çok değerli film olduğunu söyleyen NHKM, ''Dağıtım tekellerinin el koyduğu” filmlerden ziyade, filmlerini paylaşan yönetmen ve yapımcı dostların filmlerinden oluşturulan bu temsili seçkiyi seçtiğini belirtti.

FİLM PROGRAMI:

• Şellale, Semir Aslanyürek (2001) – 11 Temmuz Perşembe, 21.00

• Zengin Mutfağı, Başar Sabuncu (1988) – 18 Temmuz Perşembe, 21.00

• Umut, Yılmaz Güney (1970) – 25 Temmuz Perşembe, 21.00

• Yusuf ile Kenan, Ömer Kavur (1979) – 01 Ağustos Perşembe, 21.00

• Çöpçüler Kralı, Zeki Ökten (1978) – 08 Ağustos Perşembe, 21.00

• Sürü, Zeki Ökten (1979) – 15 Ağustos Perşembe, 21.00

• Babam Askerde, Handan İpekçi (1995) – 20 Ağustos Salı, 21.00

• Takva, Özer Kızıltan (2006) – 22 Ağustos Perşembe, 21.00

• Bornova Bornova, İnan Temelkuran (2009) – 27 Ağustos Salı, 21.00

• Çoğunluk, Seren Yüce (2010) – 29 Ağustos Perşembe, 21.00