Nâzım Hikmet’in tiyatro oyununa yasaklama: Gerekçe 'politik' olmasıymış...

Amasya Belediyesi, Nâzım Hikmet’in eserini ‘politik’ bularak tiyatro oyununun gösterimini engelledi. Önce salon tahsisi yapılan oyun, ertesi gün salon tahsisi iptal edilerek fiilen yasaklandı. Tiyatro oyuncusu Cansu Fırıncı, karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Belediyelerin kültür merkezleri belediye başkanlarının tapulu malı değildir. Halka aittir! İstedikleri kadar engellesinler. Taranta Babu seyirci ile buluşmaya devam edecek. Hem de daha çok!' dedi.

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen "Taranta Babu" oyunu, MHP'li Amasya Belediyesi tarafından "politik" bulunarak engellendi.

İtalyan faşisti Mussolini İtalya’sında geçen oyun bir diktatörün yönetimi altındaki ülkede yaşayan ve kurşuna dizilen bir delikanlının eşine yazdığı mektuplar üzerinden faşizmi hicvediyor.

Nâzım Hikmet’in eserinden tiyatro sahnesine uyarlanan ve bugüne kadar 50’nin üzerinde gösterimi gerçekleştirilmiş olan, Ankara, İzmir, Bursa, Bergama, Mudanya, Bandırma ve daha pek çok yerde sahnelenen oyun MHP’li belediye başkanının ‘ideolojisine’ uygun bulunmadığı için seyirci ile buluşması keyfi bir biçimde engellendi.

Oyunu organize etmek isteyen üniversiteli gençleri önce makamında ağırlayıp yaygın duyuru sözü veren ertesi gün ise salon tahsisini iptal eden Amasya Belediye Başkanı, üniversitelilerin görüşme talebine rağmen, onları saatlerce belediye binasında bekleterek, geri çevirdi.

Oyuncu Cansu Fırıncı, Amasya Belediyesi'nin kararına tepki gösterdi. soL'a açıklamada bulunan Fırıncı, "Nâzım Hikmet’e kimler düşmandır? Faşistler, yobazlar, gericiler, kapitalistler, halka dost gibi görünüp kesesini doldurma peşinde koşanlar! Nâzım’dan kimler korkar? Yine onlar! Ama komünist şair Nâzım Hikmet bu memleketin en ‘meşru’ ve ‘meşhur’ evlatlarından biri olduğundan onun şiirlerini miting meydanlarında okumadan da duramazlar!" derken, "Meydanlarda şiirlerini okurlar ama salonların kapılarını kapatırlar! Belediyelerin kültür merkezleri belediye başkanlarının tapulu malı değildir. Halka aittir! İstedikleri kadar engellesinler. Taranta Babu seyirci ile buluşmaya devam edecek. Hem de daha çok!" ifadelerini kullandı.

Taranta Babu’nun Mayıs ayı programını okurlarımızla paylaşıyoruz:

12 Mayıs Pazar 21.00 Van Devlet Tiyatrosu

15 Mayıs Çarşamba 21.00 Antalya/ Mall Of Antalya

17 Mayıs Cuma 21.00 Kartal Hasan Âli Yücel K. M

25 Mayıs Cumartesi 21.30 Mersin Kongre Merkezi

26 Mayıs Pazar 21.00 Kadıköy Boa Sahne