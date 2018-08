Müzisyen Aretha Franklin yaşamını yitirdi

ABD'li müzisyen Aretha Franklin 76 yaşında Detroit'te yaşamını yitirdi.

"Soul müziğin kraliçesi" olarak anılan ABD'li müzisyen Aretha Franklin, 76 yaşında Detroit'te yaşamını yitirdi.

2010 yılından beri pankreas kanseri tedavisi gören sanatçı, geçen yıl müziği bıraktığını açıklamıştı. Franklin son konserini geçen Kasım ayında Elton John AIDS Vakfı yararına düzenlenen bir galada vermişti.

Yetmiş yıla yaklaşan müzik kariyerinde 20 kez ABD listelerinde bir numaraya giren Franklin, 20 Grammy ödülü sahibiydi.

1942'de Memphis'te doğan müzisyen, çocuk yaşlarında kilisede gospel şarkıcılığıyla müzik kariyerine başladı.

Henüz 14 yaşındayken gospel albümünü yayınlayan şarkıcı, 60'lı yıllarda caz-pop şarkılarıyla ses getirmeye başladı. 'Rock-A-Bye Your Baby', 'Won't Be Long', 'Operation Heartbreak', 'I Never Loved A Man' ve 'Respect' gibi şarkıları bu döneme damga vurmayı başardı.

1968 yılında Amerika ve Avrupa'da "Soul'un Kraliçesi" olarak anılmaya başlanan Franklin, aynı yıl bir ödülü de Martin Luther King'den aldı.