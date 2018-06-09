Kültür Bakanlığı, Uçan Süpürge Film Festivali'nden desteğini çekti

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Kültür Bakanlığı ödeneğinin, 'uygun görülmediği' gerekçesiyle kesildiği belirtildi.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Kültür Bakanlığı desteği, “uygun görülmemiştir” cümlesiyle kesildi. Bakanlığın 20 yıldır desteklediği festivalin ödeneğini bu yıl neden kestiği merak konusu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Uçan Süpürge'den yapılan açıklamada, “Bu festival, bütün engellemelere, her türlü baskıya ve zorlamalara rağmen 21 değil, 51 değil, 61 yıl devam edecektir. 20 yıldır desteklenen festival, 21. senesinde, festivalin son bulmasının ardından, üstelik bakanlığın logoları, her yıl olduğu gibi, billboardlardan, el ilanlarına kadar bütün basılı ve görsel malzemelerde kullanıldıktan, festival ulusal ve uluslararası alanda bakanlığın desteğiyle yapılıyor göründükten sonra, neden uygun bulunmamış anlamak mümkün değil. Bakanlıktan gerekçeli karar talep ediyoruz” denildi.