Kentsel dönüşüm hareketinde çıkışsızlık: Meta'staz sergisi kapılarını açtı

Küratörlüğünü Beste Üzrek ve Müjdem Akyürek'in yaptığı 'Meta'staz' sergisi dün başladı. Sergi, esasen kentsel dönüşüm hareketinde gerçekleşen tıkanıklıklarla birlikte yaşanan çıkışsızlığı konu alıyor.
Çarpık kentleşmenin engellenmesi adına yaratılmış bir proje olarak kentsel dönüşüm hareketinin etkinliğini tartışıyor.
Aynı zamanda kentlilik düzeyi bağlamında yaşanan bireyler arası, sosyal tabanlı konuları da içeriyor.
Sergide Çağrı Saray, Hasan Pehlevan, Kadir Kayserilioğlu, M. Kıvanç Gökmen, Mike Berg, Murat Germen, Özgür Soyyılmaz, Selim Birsel, Semih Zeki ve Serra Kuşkaya’nın işleri yer alıyor.
5 Nisan'da başlayan sergi 26 Nisan tarihine kadar The Marmara Pera Hotel'de ziyaretçilere açık olacak.