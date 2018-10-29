Kaos filminin İstanbul galası yapıldı

​Yönetmenliğini ve senaristliğini Semir Aslanyürek'in yaptığı Kaos filminin Istanbul galası 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Atlas sinemasında yapıldı.

Semir Aslanyürek yazıp yönettiği Kaos filminin İstanbul galası, 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda yapıldı.

Birbirini hiç tanımayan üç kişinin işledikleri suçlardan kaçarlarken, sığındıkları bir mağarada sıkışıp kalmaları ve vicdani hesaplaşmalarının hikayesinin anlatıldığı "Kaos" filmi Istanbul'lu seyirciden büyük alkış aldı.

Film gösteriminin ardından sahneye çıkan film ekibi, seyircilerle bir sohbet gerçekleştirdi. Yönetmen Semir Aslanyürek film projesinin ortaya çıkışı, filmi çekerken yaşadıklarını anlatırken, filmin Antakya üçlemesinin son filmi olduğunu söyledi.

Seyircilerden gelen bir soru üzerine, önümüzdeki süreçte üç film daha çekmek istediğini söyleyen Aslanyürek, bu üç filmin hayatını geçirdiği üç şehirle ilgili olduğunu ve bu şehirlerin İstanbul, Moskova ve Şam olduğunu söyledi. Filmin senaryosunu yazarken Nietzsche'nin "Böyle Buyurdu Zerdüşt" romanından etkilenip etkilenmediği sorusu üzerine romanı birçok kez okuduğunu ve Nietzsche'den nefret ettigini belirten Aslanyürek "sanırım ben bir Marksistim" dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yara, Orhan Aydın, Erdal Sarı, Yetkin Dikinciler, Canan Ergüder, Salih Usta, Halil Demir, Tansel Doğruel, Süleyman Kabaali, Gazi İsmailoğulları, Ömer Duran gibi isimler yer alıyor.