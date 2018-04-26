İzmir'in aydınlık yüzüne NHKM'den armağan: Konak Sineması ve Halk Sahnesi açılıyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, İzmir'deki yeni adresinde aydınlanmanın, kültürün, sanatın merkezi oluyor... İzmir'in aydınlık yüzüne bir armağan olarak titizlikle planlanan, yaklaşık üç ay süren imeceye dayalı çabaların sonunda tarihi Konak Sineması ve bu yapının içerisindeki Konak Halk Sahnesi 28 Nisan Cumartesi günü açılıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), İzmir'in aydınlık yüzüne yeni bir armağan sunuyor. İzmir NHKM, yeni adresi olan tarihi Konak Sineması ve Konak Halk Sahnesi'nin kapılarını 28 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de, boyun eğmeyen sanatçıların katılacağı bir kültür-sanat etkinliğiyle açıyor.

Yaklaşık üç ay önce "Sahnelerin bir bir kararmasına, salonların bir bir kapanmasına, AVM kuşatmasına, kültürel yıkıma, sermaye boyunduruğuna, hayatın ve sanatın çoraklaşmasına boyun eğmiyoruz" diyerek yola çıkan NHKM, imeceye dayalı çalışmaların sonuna geldi.

Üç salonu, fuayesi, kitabevi, atölyeleri ve kafesiyle 28 Nisan Cumartesi akşamı İzmir'in aydınlık yüzüyle buluşacak olan NHKM, kentin aydınlanma, kültür, sanat mevzisi olacak.

AÇILIŞ PROGRAMI

NHKM'nin yeni adresi tarihi Konak Sineması ve Konak Halk Sahnesi'nin açılış programına Nâzım Oyuncuları, Nejat Yavaşoğulları, Yapıcılar, Emin İgüs, Dengin Ceyhan, Ezgi Zaman katılıyor.

NHKM KONAK SİNEMASI NEREDE?

Tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'ndan Kemeraltı'na girildiğinde sağ taraftaki OS-KA pasajı'nda bulunan NHKM Konak Sineması ve Konak Halk Sahnesi, 28 Nisan Cumartesi saat 20.00'de İzmirlilerle buluşacak.

MAYIS PROGRAMI: ELLİNCİ YILINDA 1968 VE SİNEMA

İzmir NHKM, Mayıs ayında dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladı. "Ellinci yılında 1968 ve Sinema" temalı film gösterim programında ise onlarca film sinemaseverlerle buluşacak.

İzmir NHKM'nin programına aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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