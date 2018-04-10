İstanbul Film Festivali, Filistinli sanatçılar tarafından boykot ediliyor

Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi, ARTISRAEL'in İstanbul Film Festivali’ne sponsor olması nedeniyle Filistinli sanatçıların festivalden çekildiğini açıkladı. Açıklamada, diğer katılımcılara da boykot çağrısı yapıldı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nca (İKSV) düzenlenen 6 Nisan'da başlayıp 17 Nisan'a dek sürecek olan 37'nci İstanbul Film Festivali, Filistinli yapımcı, yönetmen ve oyuncular tarafından boykot ediliyor. Boykotun nedeni festivalin sponsorları arasında ARTISRAEL aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın da bulunması.

Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nden yapılan açıklamada, İKSV’nin düzenlediği 37'nci İstanbul Film Festivali’nin sponsorları arasında ARTISRAEL adlı kurum aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bulunduğu belirtilerek İKSV'nin bu sponsorluktan vazgeçilmesi için yapılan çağrılara yanıt vermediği ifade edildi.

Açıklamada, “İsrail’in, kültür ve sanatı kendisine meşruiyet sağlamak için bir araç olarak kullandığını biliyoruz. Bu gerçek ve İsrail’e yönelik boykot çağrısı, Roger Waters’tan Ken Loach’a, Judith Butler’dan Elvis Costello’ya, Jean Luc Godard’dan Eyal Sivan’a aralarında Yahudilerin de bulunduğu büyük bir sanatçı ve entelektüel grubu tarafından uzun bir zamandır dillendiriliyor. İKSV yöneticilerinin bu çağrıdan haberdar olmaması zaten mümkün değildi” denildi.

DÜĞÜN DAVETİYESİ FİLMİ FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Vakfın düzenlediği İstanbul Müzik Festivali için de İsrail’in sponsor olduğu kaydedilen açıklamada, Annemarie Jacir’in yönetmenliğini yaptığı Düğün Davetiyesi (Wajib) filminin festivalden çekildiği ifade edildi. Festivale katılması beklenen film ekibinin seyahatlerinin iptal ettiği belirtilirken, filmin yapımcısı Ossama Bawardi'nin de konuk olduğu Köprüde Buluşmalar’a aynı gerekçeyle katılmayacağı açıklandı. Filistinli yönetmen/yapımcı May Odeh'in de, İsrail’in sponsorluğu nedeniyle, Köprüde Buluşmalar’a katılmayacağını Facebook sayfasında açıkladığı bildirildi. Odeh, yaptığı açıklamada "Böyle bir festivalin sponsorluk için savaş suçları işleyen bir ülkeyle işbirliği yaptığına inanamıyorum" dedi.

Düğün Davetiyesi’nin başrol oyuncusu Mohammad Bakri'nin İKSV'ye gönderdiği mektupta "İsrail’in İstanbul Film Festivali’yle resmi işbirliğinin sonucu olarak, özellikle Gazze’deki son Kara Cuma günü, İsrail ordusu masum insanlara ateş ederken festivalinize yapacağım ziyareti iptal ediyorum. Gelmem çok ayıp olurdu. Ancak Festival’in İsrail sponsorluğunu reddetmesi halinde gelebilirim" dediği ifade edildi.

Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nden yapılan açıklamada "Başta İKSV olmak üzere tüm sanat kurumlarına İsrail devletiyle herhangi bir anlaşma yapmamaları, işgale ortak olmamaları çağrımızı tekrar ederken, filmini festivalden çeken sanatçılara da teşekkür ediyor, diğer katılımcıların da Filistinlilerle dayanışma adına aynı tavrı göstermesini bekliyoruz. Filistin halkı ve işgal altında yaşayan halklar bu dayanışmanızı unutmayacaktır” denildi.