Furuğ Ferruhzad'ın dünya prömiyeri bu akşam NHKM'de

'Furuğ Ferruhzad' isimli tiyatro oyununun dünya prömiyeri bu akşam 20.30'da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde.

Son dönemde şiirleri ülkemizde daha da tanınır hale gelen, sosyal medyada sıkça paylaşılan ve duvar yazılarına konu olan İranlı şairin hayatı ve eserleri ilk kez tiyatro sahnesine taşınıyor.

Oyun Sandalı ekibi, kadınların sahneden indirildiği bir dönemde bir kadın sanatçının hayatını sahneye taşıyor.

Haşim Hüsrevaşahi'nin çevirilerinden yararlanarak, eserlerinden ve hayatından Harun Güzeloğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda Furuğ rolünü "Abelard" oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Derya Günaydın canlandırıyor.

Oyunun özgün müzikleri Karahan Kadırman'a ait, ışık tasarımı ise Alev Topal'a.

Oyun prömiyerin ardından 23 Mayıs Çarşamba 20.30'da Kadıköy'de Küçük Salon'da seyirciyle buluşacak.