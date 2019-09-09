Dinçer Sümer yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

81 yaşındaki usta sanatçı Dinçer Sümer, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi için ailesinin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile hazırlıklara başladığı belirtildi.

DİNÇER SÜMER KİMDİR?

19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde oynadı. Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı. Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibi.