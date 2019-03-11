Denizli'de 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ve Tavas ilçelerinde Roma ve arkaik dönemlerine ait 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi.
Pazartesi, 11 Mart 2019 20:00

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında Pamukkale ve Tavas ilçelerinde eş zamanlı tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.

Pamukkale ilçesinde; Roma dönemine ait kılıç, kama, mermer yazıt, mermer mezar taşı parçası, kireç taşından yapılmış arşitrom bloğu, işlemeli haç ve kapı mandalı ortaya çıktı.

Tavas ilçesinde ise arkaik döneme ait 2 bin 500 yıllık üç kase ile Roma dönemine ait insan figürlü bronz heykel bulundu.

Tarihi eserler incelenmek üzere Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.