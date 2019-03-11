Denizli'de 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında Pamukkale ve Tavas ilçelerinde eş zamanlı tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.
Pamukkale ilçesinde; Roma dönemine ait kılıç, kama, mermer yazıt, mermer mezar taşı parçası, kireç taşından yapılmış arşitrom bloğu, işlemeli haç ve kapı mandalı ortaya çıktı.
Tavas ilçesinde ise arkaik döneme ait 2 bin 500 yıllık üç kase ile Roma dönemine ait insan figürlü bronz heykel bulundu.
Tarihi eserler incelenmek üzere Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.