Çizgilerle emekçi kadınlar: Canol Kocagöz'den bir seçki

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Canol Kocagöz'ün emekçi kadınlar üzerine çalışmalarından bir seçkiyi soL okurları için hazırladık.

Karikatürlerini grev çadırlarında, direniş alanlarında, fabrika duvarlarında sergileyen Canol Kocagöz'ün emekçi kadınlar üzerine çalışmalarından bir seçkiyi soL okurları için paylaşıyoruz.

Bu karikatürlerin bir kısmı Kocagöz'ün İstanbul'daki Nâzım Nikmet Kültür Merkezi'nde Mart sonuna dek sürecek olan "Direnişten Greve" adlı sergisinde de yer alıyor. “Direnişten Greve” sergisi, Kavel grevini anmayı ve aynı zamanda bugün direnen işçilerin mücadelesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

CANOL KOCAGÖZ KİMDİR?

Çal-Denizli’de 1949 yılında doğan Canol Kocagöz ekonomi eğitimi gördü. 1970 yılından bu yana çizgileri çeşitli günlük gazetelerde, politika ve sanat dergilerinde yer aldı. Animasyon çalışmaları ile birlikte birçok afiş, dergi ve kitap kapakları da bulunan Kocagöz, Türkiye karikatürcülerinin tek mesleki örgütü olan Karikatürcüler Derneği’nin 1976 yılında genel sekreterliğini, 1996 yılında da genel başkanlığı görevlerini üstlendi, uzun yıllar derneğin denetleme kurulu üyeliğinde bulundu.

Türkiye’de kültür ve sanat hayatının özerkleşmesi çalışmalarında bulunarak Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulu’nun yönetiminde dört yıl karikatürcüleri temsil etti. Türkiye’nin sinema, plastik sanatlar, müzik, sahne sanatları, yazın ve tasarım alanlarının seçkin ve önemli 76 sanat kuruluşunun birliğinden oluşan Özerk Sanat Konseyi’nin 2003 yılında yapılan genel kurulunda plastik sanatlar alanını temsilen yönetim kuruluna, daha sonra da Özerk Sanat Konseyi genel sekreterliğine seçildi. 2008 yılında Özerk Sanat Konseyi dönem sözcülüğünü de yapan Kocagöz, Özerk Sanat Konseyi Danışma Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Çok sayıda gazetede karikatürleri yayımlanan, birçok sergi ve kitabı bulunan Canol Kocagöz, bir grup arkadaşıyla beraber 1999 yılında Homur Mizah ve Karikatür grubunu kurdu. Kocagöz grubun adını taşıyan, her sayısı ayrı bir sendikadan veya demokratik kuruluştan çıkan Homur Mizah Gazetesi’nin editörlüğüne devam etmektedir.