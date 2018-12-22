Bir Cüce Masalı yarın Ankara NHKM'de...

NHKM Tiyatro Topluluğu'nun Gianni Rodari'nin bir hikayesinden uyarlayarak oyunlaştırdığı Bir Cüce Masalı yarın (23 Aralık Pazar) saat 12.00'de Ankara NHKM'de çocuklarla buluşuyor. Oyunun ortaya çıkış ve yaratılış sürecine dair oyun ekibiyle görüştük...

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Tiyatro Topluluğu'nun Gianni Rodari'nin bir hikayesinden uyarlayarak oyunlaştırdığı Bir Cüce Masalı yarın (23 Aralık Pazar) saat 12.00'de Ankara NHKM'de çocuklarla buluşuyor.

Oyunun ortaya çıkış ve yaratılış sürecine dair oyun ekibiyle söyleştik...

Merhaba. Bir Cüce Masalı 9 Aralık'taki ilk gösteriminin ardından yarın yeniden izleyici ile buluşuyor. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Sohbetimize oyunun yaratılış hikâyesinden başlamak isteriz. Oyun fikri nasıl şekillendi ve neden bir çocuk oyunu yapmayı tercih ettiniz?

Merhaba. Neden çocuk oyunu yapmaya karar verdik sorusunun cevabı hayatın tam içinde, çocukların gözünde aslında. Hızlı ve sert akan bu zaman çocukları da kendi gibi büyütüyor. Yaratım sürecinden uzak ve maalesef ebeveynlerin kendi hırslarını taklit ederek yetişkin oluyorlar. Oysa büyümek başka bir şey. Ve tabii şunu da düşünmeden edemezdik: Ülkemizin özellikle 16 yıldır içinden geçtiği karanlık dönemde en çok yara alan şeylerden biri de çocuk aklı. Ne yazık ki memleketimizde çocuk istismarları, eğitim sistemindeki gericileşme ve çocukların özgür gelişimine dair baskı gittikçe artıyor. Her zaman olduğu gibi umut insanda deyip, çocuklar için ne yapabiliriz diye sorarak çıktık yola. Yapmak istediğimiz şey alışılagelmiş, kandırmacalardan ibaret masallardan uzak, temeli olan ve daha fazlası, belki yeni insanı yaratma sürecinde rol oynayabilecek bir şeydi. Buna gönül vermiş bir ekip olarak bu fikir için çalıştık. Hikâyeyi okuduğumuzda tam bir içtenlikle evet dedik. Oyunun üretiminde katkısı olan bütün arkadaşlar tamamen kendi gönüllü iradeleriyle bir araya geldiler. Katkısı olan arkadaşlar derken kastettiğimiz sadece yönetmen, oyuncular ve müzisyen arkadaşımız değil aynı zamanda bu oyunun çıkmasında çok önemli destek vermiş olan Ankara NHKM emekçileridir.

Oyun ile 5-10 yaş grubundaki çocuklar hedefleniyor. Oyun ile çocuklara iletmek istediğiniz duygu, mesaj nedir?

Bir yaş grubunu ister istemez belirledik ancak daha küçükler, büyükler, hatta yetişkinler oyundan çok keyif alıyor. Hedefimiz ise oyunda o kadar açık anlatılıyor ki... Emeğin, birlikteliğin, üretimin değerini anlatmak istediğimiz bir oyun ararken tam da bunun üzerine kurulu bir hikâye bulduk. Rodari insanlar arası eşitsizliği cüceler ve devler diye somutlarken alt metninde sınıf ayrımını okuduğumuz bir metin oldu bizim için. Cüceler birlikte zafere gidiyorlar ve bu tepeden inme mutlu sonlarla değil, dayanışmanın gücüyle oluyor.

Bir Cüce Masalı, İtalyan yazar Gianni Rodari'nin bir hikâyesinden uyarlama. Hikâyeyi oyunlaştırırken Rodari'nin kimliği size nasıl bir esin verdi?

Rodari, Andersen Ödülü de dahil pek çok ödüle layık görülmüş, çocuklar için yazmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkesindeki faşizme karşı direniş mücadelesine katılmış, savaş sonrasında Komünist Parti üyesi bir yazar. Onun kimliği, çocuklar için arzuladığı dünya, hikâyeleri ile bizim güncel mücadelemiz ve düşlediklerimiz arasında kesin bir uyum söz konusu.

Biraz da oyunun yaratım sürecinden bahsedelim dilerseniz. Ankara NHKM'deki çalışmalarınız tamamen bir gönüllülük esası ile yürüyor. Üstelik bir çocuk oyunundan söz ediyorsak, ayrıca bir özene ihtiyaç da var. Oyuna hazırlanırken, provalarda neler tartıştınız, hem düşünsel hem teknik olarak nelerin üstesinden gelmek gerekti?

Oyunda bizi en çok zorlayan bu oyunun çocuklara hitap edecek olmasıydı; zira bir çocuğun nelere gülebileceğini, nelere üzülebileceğini, oyundaki hangi motiflerden korkabileceğini vs tahlil etmek epey hassas bir meseleydi bizim için. Neyse ki iki tane öğretmenimiz vardı. Bir tanesi oyunun müziklerini tamamen tek başına üreten Ezgi Tekgül, bir diğeri de oyunu A'dan Z'ye inşa eden yönetmenimiz Çisel Ocak idi. Oyunun çıkmasına birkaç gün kala bir arkadaşımızın çocuğu provamızı ziyarete geldi, baştan sona takip etti oyunu. Son sahneye kadar almak istediğimiz reaksiyonların hepsini aldık kendisinden. Sonradan fazlalık olarak gördüğümüz kimi şeyleri de bu vesile ile kırpma imkânı yakalamış olduk.

Oyun dekoru, kostümleri ve hatta müziği ile minimal biçimde tasarlanmış. Bunu özellikle mi tercih ettiniz? Hedeflediğiniz neydi?

Hazırladığımız oyunun çocuk oyunu olmasından kaynaklanan önemli noktalar vardı açıkçası. Oyun sahnelenmeden, son şeklini almadan önce hemen hemen her provada eklemeler ve bazı sahnelerin yeniden değerlendirmesi yapıldı. Kullandığımız kelimelerden dekora kadar, açıkçası ince eleyip sık dokuduk. Oyundaki temel mesajımız birlik olabilen cücelerin cesaret etmeleri ile daha farklı bir hayata adım atmalarıdır. Oldukça ciddi bir anlamı olan oyunu danslar, müzikler ve dekor ile olabildiğince anlaşılır, çocukların dikkatini çekebilecek interaktiflikte sergilemeye çalıştık. Tasarımın minimal olmasında gözettiğimiz bir konu da oyunun taşınabilir olması. Büyük dekor, büyük teknik gereksinimler oyunun emekçi mahallelerine, okullara vs taşınmasını zorlaştırıyor. Halbuki biz gerektiğinde çerçeve sahne dışına çıkacak bir yapı gözettik. Oyunun emekçilerle buluşması bizim için önemli.

Bu güzel hikâyeyi oyunlaştırdığınız ve hem çocuklarla hem de ebeveynleri ile buluşturduğunuz için tekrar teşekkür ederiz.

Bu keyifli sohbet için biz teşekkür ederiz. Ayrıca oyunda oyuncular ve yönetmenimiz dışında emeği geçen Ezgi Tekgül (müzikler), Arda Güler (kuklalar) ve Erdal Sandalcı'ya (dekor) da katkıları için bu vesile ile tekrar teşekkür etmek isteriz.

Bir Cüce Masalı

NHKM Ankara Tiyatro Topluluğu

Gösterim: 23 Aralık Pazar 12.00

Yaş: 5-10

Hikâye: Gianni Rodari

Oyunlaştıran ve Yöneten: Çisel Ocak

Müzik: Ezgi Tekgül

Dekor: Erdal Sandalcı

Kukla: Arda Güler

Katılım ve bilet için:

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ankara

Konur Sk. No:51 Kızılay

03124175659

