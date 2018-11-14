Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Kasım-Aralık konferansları yapılıyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Kasım-aralık dönemi konferansları İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek.

İlk olarak 15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) birinci yılını geride bıraktı.

Bir yıl içerisinde, “VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu” (22-23 Aralık 2017, İstanbul) ve “Tarih Boyunca Bilimsel Dünya Görüşünün Gelişimi Yaz Okulu” (29 Ağustos-2 Eylül 2018, Ürkmez/İzmir) çalışmalarını yürüttü. Hakemli bir dergi olan ve Ocak 2017 itibariyle dijital platformda üç aylık periyotlarla yayınlanan “Madde, Diyalektik ve Toplum” dergisini çıkarmaya başladı. 2018 yılıyla birlikte farklı ve güncel konularda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da aylık konferanslar dizisi başlatarak farklı disiplinlerdeki akademisyenleri, bilim insanlarını ve bilim severleri bir araya getirdi ve getirmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce BAA üç büyük ilde Kasım-Aralık 2018 konferanslarını duyurmaya başladı:

1- Saatleri Piyasaya Ayarlamak: Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri | Ahmet Soysal & Endam Köybaşı

20 Kasım 2018, 19:00 | İzmir | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, İnsan Manzaraları Salonu, Anafartalar Caddesi No:20 OS-KA Pasajı, Konak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin aylık konferanslar dizisi, kasım ayı ile birlikte İzmir’de başlıyor. Konuşmacı olarak D.E.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Ahmet Soysal ve Uzm. Dr. Psikiyatrist Endam Köybaşı'nın katılımı ile gerçekleşecek konferansta, ülkemizde 2016 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan kalıcı yaz saati uygulamasının ne olduğu, neden uygulandığı, piyasayla nasıl ilişkilendiği ve uygulamanın toplum sağlığı üzerine ne gibi etkilerinin olduğu konuşulacak.

2- İnsanın Evrimsel Geçmişi | Hakan Mutlu

29 Kasım 2018, 18:30 | Ankara | Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Olgunlar Sokak, Kızılay

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Aralık ayında Ankara’da gerçekleştireceği konferansta, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Mutlu’nun sunumuyla ilk Homo türlerinin ortaya çıkışından bu yana insanın evrimsel geçmişi ele alınacak.

3- Neolitik Üretim Biçimleri: İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş | Alâeddin Şenel

1 Aralık 2018, 15:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Salonu, Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7, Kadıköy

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek konferansta, “İnsanlık Tarihi” ve “İlkel Topluluktan Uygar Topluma” kitaplarının yazarı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Alâeddin Şenel’i konuk ediyor. İlkel topluluktan uygar topluluğa geçerken üretim biçimleri ve ilişkileri üzerine gerçekleşecek konferansta, tarihsel süreç içerisinde insan topluluklarının neolitik dönemdeki üretim biçimleri ele alınacak.