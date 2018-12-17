Ayşen Gruda yoğun bakımda

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın mide kanaması şüphesiyle gittiği hastanede 10 gündür yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayşen Gruda'nın, şiddetli mide ağrısıyla gittiği Kağıthane’deki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Cenk Tezel'in haberine göre Gruda'nın doktoru 10 gündür hastanede tutulan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Uz. Dr. Ergün Kasapoğlu, tedavinin bir süre daha devam edeceğini belirterek “Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz” dedi.