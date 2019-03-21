Aşık Veysel aramızdan ayrılışının 46'ncı yıldönümünde anılıyor

Aşık Veysel, aramızdan ayrılışının 46'ıncı yıldönümünde anılıyor. Ülkemizin son büyük ozanlarından ve aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Aşık Veysel için yurdun çeşitli illerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Aşık Veysel, aramızdan ayrılışının 46'ıncı yıldönümünde anılıyor.

Ülkemizin son büyük ozanlarından ve aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Aşık Veysel için yurdun çeşitli illerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

YAŞAM ÖYKÜSÜ

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan Aşık Veysel, 25 Ekim 1894'te Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi.

Çocukluğunu ve gençlik yıllarını Sivrialan köyünde geçiren ünlü ozanın iki kız kardeşi, bölgede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak hayatlarını kaybetti. Aynı hastalığa yakalanan ve 7 yaşında iki gözünü de kaybeden Aşık Veysel, babasının teşvikiyle 10 yaşındayken saz çalıp şiir söylemeye başladı. Büyük ozan, o dönemde saz ustaları Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den ders aldı.

İlk evliliğini 1919'da Esma Hanım ile yapan, annesini ve babasını 1920'de kaybeden Veysel Şatıroğlu, eşinin kendisini terk etmesi üzerine 1928'de ikinci evliliğini ise Gülizar Hanım ile yaptı. Veysel'in bu evlilikten Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye adlarında 7 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarından Hüseyin birkaç aylıkken hayatını kaybetti.

Ozanın büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu ise 84 yaşında 11 Ocak 2018'de yaşamını yitirdi.

AŞIKLAR BAYRAMI'NDA ADINI DUYURDU

Sivas'ta öğretmenlik ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan şair ve oyun yazarı Ahmet Kutsi Tecer'in davetiyle köy enstitüsünde saz hocası olarak görev yapan Veysel'in adı ilk kez 5 Ocak 1931'de düzenlenen "Sivas Aşıklar Bayramı"nda duyuldu.

Ömrü yoksulluk ve zorluklarla geçen Aşık Veysel'in Cumhuriyet'in 10. yılı için yazdığı destanın yayınlanması ve Sivas Aşıklar Bayramı'ndaki başarısı dikkati çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), "Anadilimize ve milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü" 1965 yılında özel bir kanunla halk ozanına 500 lira aylık bağladı.

Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan ünlü halk ozanı, 1971 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde son konserini verdi.

Aşık Veysel, 21 Mart 1973 günü saat 03.30'da doğduğu köy olan Sivrialan’da, şimdi adına müze olarak düzenlenen evde hayata gözlerini yumdu.

ŞİİR KİTAPLARI

Veysel'in ilk şiir kitabı Deyişler, 1944 yılında yayımladı. Sazımdan Sesler ve Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiir kitapları bulunan ozanın ölümünden sonra ise 1984 yılında Bütün Şiirleriadlı eseri tekrar yayımlandı.

Atatürk'e ağıt, Beni hor görme, Beş günlük dünya, Derdimi dökersem derin dereye, Dostlar beni hatırlasın, Güzelliğin on para etmez, Kahpe felek, Kara toprak, Uzun ince bir yoldayım gibi eserleri hafızalara kazındı.

Aşık Veysel'in hayatını anlatan Karanlık Dünya adlı filmi Metin Erksan yönetmiştir. Filmin başrollerini Aclan Sayılgan ile Ayfer Feray paylaşmıştır. Filmin senaryosu Prof. Dr. Bedri Rahmi Eyüboğlu'na aittir.

AŞIK VEYSEL BAKANLIĞA TAKILDI: KIZLARININ EVLİLİK CÜZDANLARI ARANIYOR!

Âşık Veysel’in 46. ölüm yıldönümü olan bugün piyasaya çıkması planlanan özel CD Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Âşık Veysel’in kızlarının evlilik cüzdanlarını görmek istemesi yüzünden ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhuriyet'ten Emrah Kolukısa'nın haberine göre Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, süreci şöyle anlattı: “Âşık Veysel’in hiçbir yerde yayımlanmamış, bugüne dek bilinmeyen kayıtlarını CD haline getirmek ve üstadın ölüm yıldönümüne yetiştirmek istedik. Yetiştirdik de. CD şu an piyasaya çıkmaya hazır. Ama biz bundan kısa bir süre önce yasal prosedürleri tamamlamak için Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne başvurduk. Eser işletme belgesi buradan alınıyor. Hatta Âşık Veysel’in veraset ilamını da sunduk dosyamızda. Âşık Veysel’in tüm hakları zaten bize ait. Ama bakanlık yetkilileri bizden Âşık Veysel’in mirasçılarının, yani kızlarının evlilik cüzdanlarını istedi. Kızlarının soyadları Âşık Veysel’inkiye aynı olmadığı için istiyorlarmış. ‘Biz evlendiklerini nereden bilelim’ dediler, aynen bu şekilde. Âşık Veysel’in kızları gelmiş 80 yaşına, biri Sivas’ta yaşıyor, diğeri Ankara’da. Yani istenen belgeleri bulup, bulabilirsek tabii, sonra diğer belgeleri yeniden toplayıp bu işi bitirmemiz altı ay mı sürer, bir yıl mı bilinmez. Tamamen bu mevkilere yeni atanan kişilerin iş bilmezliği, cahilliği... Başka bir şey söyleyemiyorum.”

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel tarafından hazırlanan ve 56 yıl önce alınmış kayıtla baz alınarak CD’ye aktarılan 17 türkünün yer aldığı özel albüm “Bana da Banaz’da Pir Sultan Derler” adını taşıyor.

CD’nin içinde yer alan makalede Şenel şunları not etmiş: “Yarım yüzyılı aşan bir süre boyunca yeri-mekânı bilinmez dolapların tozlu raflarında kalan bu ses kayıtları, son olarak Kalan Müzik’in stüdyolarında bir süre dinlendikten sonra, nihayet sanatseverlerin eline ulaşıyor. (...) Anonslardan ve konuşmalardan anlaşıldığına göre kayıtlar, Âşık Veysel’in Sivrialan köyündeki evinde yapılmıştır.”

Aynı makalede Şenel kayıtların bitiş tarihinin 26 Mart 1961 olduğunun saptandığını da belirtmiş. Bu kayıtların ne zaman dinleyiciye ulaşacağı sorusu ise şimdilik kolay kolay yanıtlanmayacak gibi duruyor.