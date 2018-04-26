Arjantinli müzisyenden kadınlar için şarkı: Bizi öldürmeyi bırakın

Arjantinli müzisyen Paz Ferreyra, kadına dönük şiddetle mücadele için "Bizi Öldürmeyi Bırakın" adlı bir şarkı yaptı.

Arjantinli müzisyen Paz Ferreyra, kadına dönük şiddetle mücadele için "Bizi Öldürmeyi Bırakın" adlı bir şarkı yayınladı.

"Miss Bolivia" sahne ismini kullanan müzisyen, şarkı için yayınladığı klibinde kadın cinayetlerine ve kürtajın kriminalize edilmesine değiniyor ve kadın eylemlerinin görüntülerine yer veriyor.

Latin Amerika'da kadın hareketleri, devletin kadın cinayetlerine ve cinsiyete dayalı şiddet türlerine karşı harekete geçmesini talep ediyor ve yasal kürtaj hakkı için mücadele ediyor.

Videodaki görseller, bölgedeki kadınların yüz yüze kaldığı zorlukları gösteriyor. Kadınların eşlik ettiği şarkıda; "İşe gittim ama asla geri dönmedim, dans etmeyi bıraktım, kayboldum, arkadaşlarım beni arıyorlar, komşularım resimlerimi asıyor, annem, kardeşim beni arıyor... Kadın öldürmek modaydı, yargıç ve polis bir düğüne gitti. Bizi öldürmeyi bırakın" sözleri yer alıyor.

Şarkı ayrıca öldürülen kadınları suçlu göstermeyi deneyen iddialarla da şu sözlerle hesaplaşıyor: “Kaybolduğumu söylediler çünkü yalnız gezindim, çünkü kısa bir etek giyiyordum. Beni suçluyorlar… Beni köle olmaya zorladılar. Beni doğurmaya zorladılar. Biz hayatı istiyoruz.”

Kadınları hedef alan şiddet, Türkiye'de de benzer gerici söylemlerle normalleştirilmeye çalışılıyor.