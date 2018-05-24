Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a tepki: Böyle bir haltı kimse yiyemez

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ, Orhan Gencebay'ın MESAM'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterirken, 'Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla 'Aleviler ele geçirdi burayı' diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım' ifadelerini kullandı.

Başta Orhan Gencebay olmak üzere AKP'li isimlerin Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) yönelik operasyonu sonrasında kayyum atanmış, kurumun başına Coşkun Sabah getirilmişti.

MESAM eski Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlık tarafından atanan ve Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulunun antidemokratik uygulamaları olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre, Okmeydanı'daki Perpa Ticaret Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de arasında bulunduğu MESAM üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan, Ali Haydar Timisi, “MESAM'a bakanlık tarafından tarafsız olarak görev yapmak üzere atanan Coşkun Sabah, Turhan Taşan, Vedat Çetinkaya, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar ve Fuat Güner'den oluşan geçici yönetim kurulu, görevden alınan Arif Sağ başkanlığındaki eski yöneticileri ve 30'a yakın MESAM üyesini, hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle 31 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulda seçme, seçilme haklarını engelleme üzere MESAM Haysiyet Kurulu'na sevk etmiştir. Haysiyet Kurulu'na sevk edilen üyelerin büyük bir bölümüne hak mahrumiyeti yaptırımı uygulanarak, seçimlere katılmaları engellenmeye çalışılmaktadır" dedi.

MESAM Başkanlık seçimleri hakkında konuşan Arif Sağ ise, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen kimse sesini çıkarmazsa oraya gideceğiz, belki orada engelleyecekler bizi, içeri almayacaklar ama bu oraya gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Hatta içeri girmesem dahi ben ve arkadaşlarım adaylığımızı devam ettireceğiz. Hukuksal anlamda ters bir şey çıkarırlarsa, B planını uygulayacağız. Bu bilinmelidir. Ben inanıyorum ki, her koşulda bu ekip kazanacak. Orhan Gencebay'ın bir dilekçesi var, orada karambole getirmeye çalışıyor işi. 'MESAM, etnik yapıyla yönetilecek bir yer değildir' diyor. Ne anlayacağım ben bundan? 'Burası böyle yönetiliyor' demek istiyor. Nefret suçu işliyor Orhan Gencebay. Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla 'Aleviler ele geçirdi burayı' diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım. Böyle bir haltı kimse yiyemez. Böyle bir şey denilemez. Bu ülkede biz 800 senedir bir arada yaşıyoruz" şeklinde konuştu.