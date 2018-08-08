67 yıl önce Muhsin Ertuğrul kurmuştu: Küçük Sahne kapanıyor

1951'de Muhsin Ertuğrul tarafından kurulan ve pek çok sanatçının yetişmesinde adeta bir okul görevi gören Küçük Sahne kapanyor. Devlet Tiyatroları'nın İstanbul'daki yedi sahnesinden biri olan Küçük Sahne'nin sinema müzesine dönüştürüleceği iddia ediliyor.

1951'de Muhsin Ertuğrul tarafından kurulan ve pek çok sanatçının yetişmesinde adeta bir okul görevi gören Küçük Sahne kapatılıyor. Küçük Sahne'nin sinema müzesine dönüştürüleceği iddia ediliyor.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre Devlet Tiyatroları’na bağlı olarak 67 yıldan bu yana faaliyet gösteren Taksim Küçük Sahne kapatılıyor. Küçük Sahne’nin artık tiyatro olarak kullanılmayacağı, bir sinema müzesine dönüştürüleceği iddia ediliyor.

‘BU YIL TEMSİL YOK’

Bir Devlet Tiyatroları yetkilisi tiyatroda bu yıl temsil olmayacağını, mekanın restorasyona girdiğini söyledi. Yetkili, tiyatronun tamamen kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar olmadığını ifade etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas Pasajı’nın içinde bulunan Küçük Sahne, ünlü tiyatrocu Muhsin Ertuğrul tarafından kurulmuştu.

Kurucusu olduğu Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan 1950 yılında istifa ederek İstanbul’a gelen Muhsin Ertuğrul, 1951 yılında, o yıl inşası yeni tamamlanmış olan Küçük Sahne salonunda ilk kez perdelerini açmıştı. 198 kişilik izleyici kapasitesine sahip Küçük Sahne, Devlet Tiyatroları’nın İstanbul’daki yedi sahnesinden biriydi.