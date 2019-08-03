13'üncü Türkiye Tiyatro Buluşması başlıyor

Türkiye Tiyatro Buluşması bu yıl 'Tiyatro Özgürleştirir' sloganıyla 5-9 Ağustos tarihleri arasında İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek.

Her yıl yüzlerce tiyatro üreticisine ev sahipliği yapan Türkiye Tiyatro Buluşması bu yıl "Tiyatro Özgürleştirir" sloganıyla 05-09 Ağustos tarihleri arasında İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'nin desteğiyle Sığacık Kale içinde birbirinden değerli oyunlar sergilenecek. Oyunların programı şöyle:

5 Ağustos - Adalet Sizsiniz - Perdeci Oyuncuları - Rutkay Aziz -Taner Barlas

6 Ağustos - Gölgesinde Çınarın Samsun Sanat Tiyatrosu

7 Ağustos- DIKTAT - Gaziemir Belediye Tiyatrosu

8 Ağustos - Trom - Tiyatro Hemhal

9 Ağustos - Anlatılan Senin Hikayendir

Orhan Aydın, Orhan Alkaya, Işıl Özgentürk, Ayşe Emel Mesci gibi bir çok usta ismin söyleşi ve atölyeler ile katılım sağlayacağı buluşmanın ayrıntılarına turkiyetiyatrobulusmasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

