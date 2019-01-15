Zenginlik rezillik: İşte jetlerini satışa çıkaran patronlar listesi...

Türkiye'de patronlara ait özel iş jetleri birer birer satışa çıkarılıyor. Her üç iş jetinden birinin satılık olduğu belirtildi. İşte jetlerini satan patronların listesi...

Türkiye'de patronlara ait özel iş jetleri birer birer satışa çıkarılıyor. Her üç iş jetinden birinin satılık olduğu belirtildi.

AirportHaber'in haber koordinatörü Murat Herdem, Türkiye'deki her üç iş jetinden birinin satılık olduğunu belirterek, "Türkiye'de iş jeti pazarı 2001 krizinden sonra belki de en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 2016 yılına kadar altın çağını yaşayan iş jeti pazarında bugünlerde herkes dertli mi dertli" ifadesini kullandı.

Türkiye'de inşaat sektöründe yaşanan krizin, iş jeti pazarına da yansıdığı ileri sürüldü. İş jeti pazarının 2001 krizinden sonra belki de en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyleyen Murat Herdem, "Şu anda 29 iş jetinin satışa çıkarıldığını, bir kısmının satıldığını ve bir kısmının da satılmak için görüşmelerin sürdüğünü biliyorum" diye yazdı.

İŞTE O LİSTE

İş jeti pazarında satılık olan uçakları derleyen Murat Herdem'in yazısından satır başları şöyle:

"İş jeti pazarı resmen yangın yeri… Satılan özel jetler, kapatılan genel havacılık işletmeleri, işsiz kalan havacılık çalışanları… Özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterip iş jeti olan şirketlerin ilk başvurdukları yöntem, ellerindeki milyon dolarlık uçaklarını satışa çıkarmak. Şu anda 29 iş jetinin satışa çıkarıldığını, bir kısmının satıldığını ve bir kısmının da satılmak için görüşmelerin sürdüğünü biliyorum.

Yakın geçmişte Sabancı ailesine ait Döysa Havacılık'ın, filosundaki son uçak olan Challenger 605'i satarak iş jeti pazarından çekildiğini, aynı şekilde Ülker grubunun da iki uçağını sattığını hatırlatalım. Türkiye'deki iş jeti pazarında şu anda öylesine derin bir kriz var ki, neredeyse mevcut üç uçaktan biri satılık veya satılmış.

Küçük bir araştırma ile iş jeti pazarında satılık olan uçakları derledim. İsterseniz bir göz atalım.