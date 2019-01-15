YKB Tahsilat Birimi çalışanları yaşadıkları baskı ve sömürüyü anlattı

Şubelerinde ve çağrı merkezinde uyguladığı baskılarla çalışanlarının sağlığına kast eden Yapı Kredi Bankası, bu kez Bankacılık Üssü'ndeki tahsilat biriminde çalışan emekçileri isyan ettirdi. Banka çalışanları yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz Ağı ile paylaştı.

Daha önce çeşitli şubelerde ve çağrı merkezinde mobbing ve baskılarla çalışanlarının sağlığına kast etmesiyle gündeme gelen Yapı Kredi Bankası, bu kez de Bankacılık Üssü’ndeki Tahsilat biriminde çalışan emekçileri isyan ettirdi.

Yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz Ağı ile paylaşan emekçiler çalıştıkları süre boyunca işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini, çoğu zaman istifaya zorlandıklarını anlattı.

Patron vekili yöneticilerin çıkarılmak istenenler tespit edildikten sonra işten çıkarma sebebi bulmak için “yaratıcılıklarını zorladıkları” belirtiliyor. Bunun için aylar öncesinde herhangi bir sorun olmadığı tespit edilen aramaların bile kasıtlı olarak kullanıldığını ve haksız uyarılarla “kanıt biriktirildiği”ni belirten emekçilerin aktardığına göre patron vekillerinin güvencesi ise bildik: “Dışarıda bu işi yapacak çok kişi var”.

MOLADA GEÇİRİLEN SANİYELER SAYILIYOR, FAZLA MESAİLER İSE 'GÖNÜLLÜ'

Banka emekçileri ekip liderlerinin sürekli olarak çalışanların başında durmaya zorlandığını, insanların tuvalet ihtiyaçlarına kadar karışıldığını dile getiriyor. Buna göre, cep telefonu, mail kullanımı yasak. Yan yana oturan çalışanlar birbiriyle konuştuğunda rencide edecek üsluplarla uyarılıyorlar. Molalar “saniyelerine kadar” not edilip hesabı sorulurken iş çıkış saatine yakın verilen işler nedeniyle emekçiler mesai saatleri dışında çalışmaya zorlanıyor. Performans baskısıyla yaptırılan bu çalışmanın adına da “gönüllü çalışma” deniyor.

'ARALARDA DOLAŞALIM, FIRSAT VERMEYELİM'

Azar, hakaret ve tehditler alışıldık hale gelmiş durumda. Çalışanlar, yönetim tarafından zorlanan müdürlerin başlarında gardiyan gibi dikildiklerini anlatıyorlar. Bu olay, herkese yanlışlıkla atılan bir e-postada “aralarda dolaşalım, fırsat vermeyelim” şeklinde itiraf edilmiş durumda.

ÇALIŞANLAR BİR ARAYA GELİYOR

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan banka emekçileri diğer banka çalışanlarıyla da bir araya geldiler. Buluşmada Yapı Kredi Bankacılık Üssü Tahsilat Birimi İşyeri Komitesi kuruluşunun hazırlıklarının başladığını duyurma kararı aldılar.

YKB Bankacılık Üssü çalışanları, mesai arkadaşlarını kurulacak komitede buluşmaya, işyerinde birlikte hareket etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamada "Diğer işyerlerinde olduğu gibi Yapı Kredi Bankası Bankacılık Üssü’nde de hiçbir hak gaspı gizli, tek bir çalışan yalnız ve çaresiz kalmayacak" denilerek iletişime geçmek ve YKB Bankacılık Üssü İşyeri Komitesi’ne katılmak için banka emekçilerinin şu iletişim yollarını kullanabilecekleri duyuruldu:

Telefon: 0541 940 05 14

[email protected]

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