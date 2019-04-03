İstanbul'daki yeni havalimanının şantiyesinde çalışan ve birkaç gün önce yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

İstanbul'daki inşaatı süren yeni havalimanı şantiyesinde bir iş cinayeti daha yaşandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Barış Mısır adlı işçi için, “Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çalışmak için Düzce Kaynaşlı'dan gelmişti” ifadeleri kullanıldı.

Barış Mısır’ın ana firma Kolin'e bağlı çalıştığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 17 Ocak tarihinde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, üçüncü havalimanının inşaatında 55 işçinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.