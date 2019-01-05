Yargıtay: 'FETÖ' soruşturması geçirmek işten atılma nedenidir

Yargıtay kritik bir karara daha imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinde görülen davada, hakkında 'FETÖ' soruşturması yürütüldüğü gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin işten atılmasına onay verildi.

Yargıtay, hakkında "FETÖ" soruşturması yürütüldüğü gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin işten atılmasını hukuka uygun buldu.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre bir bankanın bölge müdürlüğünde uzman olarak çalışan S.Y. hakkında "FETÖ"ye üye olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken banka S.Y.'nin iş akdine son verdi.

Yapılan işlemin iptali talebiyle dava açan S.Y.'nin açtığı davada mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, davacının iş sözleşmesinin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan terör örgütü üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle feshedildiğini, fesih nedenine göre davacının, 673 Sayılı KHK m.7 uyarınca işe geri alınma talebinde bulunamayacağını gerekçe gösterdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Davanın temyiz incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak feshin geçersizliğine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, S.Y.'nin işten atılma nedeninin açıkça yazılmadığını bozma gerekçesi olarak belirtti.

DOSYA YARGITAY'A GELDİ

Bu karara da itiraz edilince dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, "FETÖ" üyeliği veya yöneticiliği iddiasıyla hakkında soruşturma açılanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

'HAKKINDA SORUŞTURMA OLMASI ATILMASINA YETER'

Yargıtay, davacı hakkında ceza soruşturması bulunmasının işten atılması için yeterli bir gerekçe olduğuna hükmetti. Gerekçeli kararda, “Davalı, davacı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiğini bildirmiştir. Davacı işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyeliği kapsamında hazırlık soruşturması başlatılması, işveren yetkili kurulları tarafından yapılan feshin şüphe feshine dayandığını göstermektedir. Bu durumda işveren tarafından yapılan fesih geçerli nedene dayanmakta olup, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar yerindedir” denildi.

'ŞÜPHE FESHİ, YASAYA AYKIRI DEĞİL'

Bölge Adliye Mahkemesinin fesih bildiriminde neden gösterilmemesine dayalı olarak verdiği işe iade kararının hatalı olduğuna dikkat çeken Yargıtay, işverenin, hakkında "FETÖ" soruşturması devam eden çalışanı “şüphe” feshine dayanarak işten atmasının yasaya aykırı olmadığını vurguladı.