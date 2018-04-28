Yandaş patron krizden yakınanlara çıkıştı: 10 yıl kazandın, bu kadar konuşmak ne?

Tayyip Erdoğan'ı rüyasında görmesiyle tanınan, sekiz ülkede 25 oteli bulunan Rixos oteller zincirinin patronu Fettah Tamince, ekonomik krizden bahsedenlere çıkışarak, "İnişler çıkışlar olur. 10 yıl kazandın, 3-4 ay işler iyi gitmedi diye bu kadar konuşmak nedir? İşler bu kadar mı pamuk ipliğine bağlı? Biraz olumlu yönden bakalım” dedi.

Tayyip Erdoğan'ın rüyasında görmesiyle tanınan ve yine Erdoğan'ı otellerinde ağırlayan yandaş patron Fettah Tamince, ekonomik krizden yakınanlara çıkıştı. Rixos oteller zinciri patronu Tamince, "İnişler çıkışlar olur. 10 yıl kazandın, 3-4 ay işler iyi gitmedi diye bu kadar konuşmak nedir? İşler bu kadar mı pamuk ipliğine bağlı? Biraz olumlu yönden bakalım” dedi.

Tamince 2017'de Ekonomist dergisinin araştırmasına göre Türkiye'nin en zengin 100 ailesi arasında girmişti.

Hürriyet'ten Elif Ergu'ya konuşan Tamince'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

İnişler çıkışlar hep olur turizmde. 2015 yılında düşüşler başlamıştı. Terör olayları, Rus uçağının düşmesi, 15 Temmuz darbe kalkışması üst üste geldi ve turizmi çok etkiledi. Reina’da yaşanan saldırı da çok üzücü ve yıpratıcı oldu sektör için. Tüm sektör olumsuz etkilendi. Ancak bu sene biz iyi gidiyoruz. 2014 yılına geri döndük.

3-4 yıl önceki Yunanistan’a bakın, İspanya ve Portekiz’e bakın. Son dönemde Türkiye’den insanlar kalkıp Portekiz’e gidiyor. Ben gerçekten de şaşırıyorum. Ben dünyanın neredeyse her yerini geziyorum, iş yapıyorum. Ülkemiz için yabancı yatırımcı gelmiyor deyip, gidenlerin de olduğunu duyuyoruz. Ben gidenler var diyenleri duyuyorum ama giden görmedim. Benim çevremden kimse gitmedi. İşler "kötüymüş" diyenler çok ama "benim işim çok kötü, bittim ben" diyen görmedim. Neticede inişler çıkışlar olur. 10 yıl kazandın, 3-4 ay işler iyi gitmedi diye bu kadar konuşmak nedir? İşler bu kadar mı pamuk ipliğine bağlı? Biraz olumlu yönden bakalım.

Cumhurbaşkanımız EN son 2017’de Astana’daki otelimizde kaldı. Devletin başkanı istediği otelde kalır. Sayın Cumhurbaşkanımız parti başkanıyken, başbakanken yakından tanıdığım, vizyonuna şahit olduğum takdir ettiğim bir şahsiyet. Kendisi de bizim yatırımlarımızı hep takip etti. Hatta son Antalya’daki yatırımızı da takip etti...”Aranız nasıl?” sorusuna yanıt vermek haddim değil. Şu saate kadar yatırımlarımıza bakışında negatif bir şey görmedim, hep takdir gördüm. Ben ülkeme yatırım yapıyorum, kendisinden de hep şunu gördüm, “taş üstüne taş koyanın yanında olurum” der kendisi. Biz de hep taş üstüne taş koyduk.

FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

1972 yılında Van’da doğan Fettah Tamince, Antalya’da okuduğu dönemde dayısının halı mağazalarında çalıştı. 18 yaşında Almanya’ya gitti, orada hem ticaret yapmaya devam etti, hem de üniversite eğitimi aldı. Mücevher işine girdi. Daha sonra turizm sektörüne giren Tamince, Türkiye’deki ilk 5 yıldızlı otelini Antalya’da 2000 yılında açtı. 2001 yılında ise ilk Rixos Otel yatırımını yaptı. Kazakistan, Ukrayna, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan gibi ülkere Rixos bayrağını taşıyan Tamince İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça biliyor. Evli ve dört çocuk babası olan Tamince, 2009 yılında da Star Medya Grubu’nu satın almıştı. Daha sonra bu grubun yüzde 50’sini Azeri Socar Grubu’na, diğer yüzde 50’sini de eski sahibi Ethem Sancak’a satarak medyadan çıkmıştı.